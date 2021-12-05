NK в 7 выпуске Маски дала по губам Поляковой: что произошло между детективами

В самом начале вчерашнего выпуска гипершоу "Маска" Полякова назвала NK "хвойдою". Ответ Насти не заставил себя долго ждать

Оля Полякова назвала Настю Каменских "хвойдою" / Фото: YouTube

За столом звездных детективов гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" всегда очень весело. Часто NK, Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO и Андрей Данилко шутят между собой, а не редко и друг над другом.

Так, в седьмом выпуске проекта, когда Настя Каменских рассказывала о своем наряде, Оля Полякова позволила себе колкое высказывание, назвав NK "хвойдою".

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Демонстрируя свой аутфит Каменских сказала: "Тут я такой серьезный детектив, а тут просто..." и в этот момент Полякова вставила то самое слово, разразившись смехом. В ответ на это Настя шутя дала по губам коллеге.

Смотрите, как это было:

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Для седьмого эфира гипершоу Настя Каменских выбрала атласное голубое платье с глубоким декольте. Певица дополнила образ зеленым оверсайз-жакетом, накинутым только на одно плечо, аксессуарами, ярким мейком и стильной прической.

Образ NK для нового выпуска шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Минувшем вечером на сцене "Маски" сошлись все 8 сильнейших участников второго сезона. А еще зрители увидели Норку, которую рассекретили сразу же после ее выступление. Узнайте, какая звезда скрывалась в костюме зверька.

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