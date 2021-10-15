Новые костюмы и секреты звездных детективов: как проходят съемки второго сезона Маски

Телеканал "Украина" активно готовит новый сезон гипершоу "Маска", премьера которого состоится уже 23 октября. Зрители увидят новых и неожиданных участников и любимую пятерку детективов

Как проходят съемки второго сезона шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Как и в первом сезоне, кресла детективов "Маски" займут Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских, Дзидзьо и Андрей Данилко, участие которого, кстати, до последнего было под большим вопросом.

Почему артист долго колебался, чтобы принять приглашение создателей шоу?

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Я себя всегда чувствую неуверенно в этом месте, потому что, мне кажется, я вообще никого не могу угадать. Единственный, кого я мог сразу угадать, это Пономарев, – признался Андрей Данилко.

Андрей Данилко стал пятым звездным судьей шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Поэтому артист хотел отказаться от участия в гипершоу... но все же передумал. И это правильное решение! Потому поклонники "Маски" просто засыпали Инстаграм проекта комментариями, не найдя фото Андрея Данилко среди детективов.

Я не читаю вообще комментарии – ни хорошие, ни плохие. Когда вы мне сейчас говорите по поводу меня, мне кончено приятно, но я не понимаю, почему они так ждали меня, если я не так хорошо это все делаю, как мне кажется, – говорит Данилко.

В первом сезоне гипершоу "Маска" Оля Полякова поражала своими перевоплощениями. А во втором подобрала такие образы, которые точно вскружат зрителям головы!

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Я разная буду очень, я очень люблю меняться. И мне очень нравится проект, здесь можно все. Здесь можно менять цвет волос, менять свой характер, – признается Полякова.

Оля Полякова на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

DZIDZIO тоже с нетерпением ждал второй сезон "Маски". На этот раз его детективная стратегия – наслаждаться, кайфовать и хранить полную тайну.

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Я буду себя вести так, как зрители. У меня до последнего в семье не знали, кто под маской. Что я догадывался, я не сказал. Вы можете переспросить, собрать всех моих родственников – я никому ничего не рассказал. То есть я проверенный шпион, – уверяет артист.

А вот Настя Каменских свою стратегию детектива еще не продумала.

Во-первых, я хочу увидеть сначала все маски, увидеть их истории и оттуда уже буду что-то себе продумывать, – говорит NK.

Каменских, Данилко и Дзидзьо на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Смотрите, как проходят съемки второго сезона гипершоу "Маска", который стартует уже 23 октября на телеканале "Украина":

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