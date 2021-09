Оля Полякова будет оценивать участников шоу "Співають всі!"

В субботу, 11 сентября, в 21:00, зрители телеканала "Украина" увидят третий выпуск масштабного талант-шоу "Співають всі!" В этот раз к "сотне" звездных экспертов присоединится популярная певица Оля Полякова

Оля Полякова на шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На съемочной площадке канала "Украина популярная певица Оля Полякова рассказала, как будет оценивать конкурсантов.

Быть строгим или снисходительным судьей – для нее такой вопрос даже не стоит, ведь Оля сама прошла нелегкий путь к успеху.

Я по собственному опыту знаю, что такое артистические неудачи, когда ты участвуешь в десятках конкурсов и ничего не получаешь. Знаю, что такое 15 лет биться в двери шоу-бизнеса, когда они никак не открываются. Поэтому я не могу судить артистов строго, – отмечает Оля Полякова.

Оля Полякова и Наталья Могилевская на шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, певица раскрыла секрет всех артистов. Так, часто несмотря на внешнюю уверенность, в душе они очень уязвимы, и их легко ранить острыми комментариями.

Творческие люди очень чувствительны и эмоционально нестабильны, обрезать им крылья очень просто. В шоу "Співають всі!" я буду "добрым полицейским", потому что считаю, что каждому артисту нужно дать шанс, а уже зритель решит, нужен ему этот талант или нет, – считает артистка.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу. Два первых выпуска шоу на канале "Украина" уже посмотрели 5 687 515 зрителей*, выпуск, который зрители увидели 28 августа, стал лучшей программой дня на украинском ТВ**.

Смотрите новый выпуск грандиозного шоу "Співають всі!" в субботу, 11 сентября, в 21:00 на телеканале "Украина".

Подробнее о шоу:

