Оля Полякова может не вернуться в шоу Маска? Завтра – полуфинал

В субботу, 18 декабря, телеканал "Украина" покажет девятый выпуск суперпопулярного шоу-детектива "Маска" с новым гостевым персонажем

Что будет в новом выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Уже завтра вечером зрители станут свидетелями чрезвычайного действа и узнают – кто из любимых героев получит уникальный шанс сразиться за звание победителя всемирно известного проекта.

В девятом выпуске гипершоу "Маска" за место в суперфинале будут сражаться сразу 6 персонажей: меланхоличная красавица Жирафа, высокотехнологичный Робот, романтичный одиночка Мухомор, зажигательный белый Тигр, яркий рокер Котик и эпатажный Скандал. А попадут в финал только три участника, которым удастся заново покорить сердца зрителей.

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Котик в полуфинале шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Не менее интригующим остается вопрос – вернется ли в кресло звездного детектива популярная артистка Оля Полякова, которая в конце последнего выпуска покинула проект из-за решения зрителей раскрыть личность под маской Гориллы.

Я точно знаю, что продюсеры нашего шоу до последнего вели переговоры с Олей Поляковой о том, чтобы она вернулась. Однако даже сейчас нам остается только надеяться на появление любимицы миллионов в эфире, – поделился ведущий гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

Придет ли звездный детектив Оля Полякова поддержать своих любимцев, и кто из шестерки фантастических героев появится в суперфинале второго сезона шоу "Маска" – зрители телеканала "Украина" узнают уже завтра!

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Смотрите полуфинал суперпопулярного шоу "Маска" в субботу, 18 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина".

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