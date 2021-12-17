Оля Полякова может не вернуться в шоу Маска? Завтра – полуфинал

Уже завтра вечером зрители станут свидетелями чрезвычайного действа и узнают – кто из любимых героев получит уникальный шанс сразиться за звание победителя всемирно известного проекта.
В девятом выпуске гипершоу "Маска" за место в суперфинале будут сражаться сразу 6 персонажей: меланхоличная красавица Жирафа, высокотехнологичный Робот, романтичный одиночка Мухомор, зажигательный белый Тигр, яркий рокер Котик и эпатажный Скандал. А попадут в финал только три участника, которым удастся заново покорить сердца зрителей.
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Не менее интригующим остается вопрос – вернется ли в кресло звездного детектива популярная артистка Оля Полякова, которая в конце последнего выпуска покинула проект из-за решения зрителей раскрыть личность под маской Гориллы.
Я точно знаю, что продюсеры нашего шоу до последнего вели переговоры с Олей Поляковой о том, чтобы она вернулась. Однако даже сейчас нам остается только надеяться на появление любимицы миллионов в эфире, – поделился ведущий гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.
Придет ли звездный детектив Оля Полякова поддержать своих любимцев, и кто из шестерки фантастических героев появится в суперфинале второго сезона шоу "Маска" – зрители телеканала "Украина" узнают уже завтра!
Смотрите полуфинал суперпопулярного шоу "Маска" в субботу, 18 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина".
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