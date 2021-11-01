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Оля Полякова назвала имена главных скандалисток в украинском шоу-бизнесе

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
1 ноября, 15:35
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В прошлую субботу телеканал "Украина" показал второй выпуск нового сезона любимого шоу украинцев "Маска". Множество догадок и сомнений у детективов вызвал Скандал
Оля Полякова в эфире шоу "Маска" назвала имена главных скандалисток страны
Оля Полякова в эфире шоу "Маска" назвала имена главных скандалисток страны / Фото: телеканал "Украина"

Во втором эфире "Маски" звездные детективы гипершоу озвучили свои догадки относительно того, кто прячется под невероятными костюмами. Так Оля Полякова предположила, какие звезды могут быть под маской Скандала. Кто же они – главные скандалисты страны по версии детектива?

Во время второго эфира популярного шоу "Маска" на сцене появился самый эпатажный участник сезона – Скандал. Звездный детектив проекта Оля Полякова сразу начала вспоминать известных людей, имена которых были замешаны в скандалах.

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Высокая и худая – это может быть Маша Ефросинина, но в скандалах она не была замечена. Подсказки проговаривает на русском, это значит, что Скандал не владеет украинским языком, может быть Светлана Лобода, Лолита, Слава Каминская или Монро, – озвучила версии Оля Полякова.

Скандал на шоу "Маска"
Скандал на шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Скандал поделился первыми подсказками, в которых рассказал, что в жизни занимается тем, за что раньше придали бы анафеме и назвал загадочные имена мужчин: Сергей и Юрий. А дальше поразил зрителей своим выступлением и невероятным вокалом.

Смотрите выступление Скандала во втором выпуске шоу "Маска":

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После этого у звездных детективов грандиозного проекта версий стало немного больше.

Я думаю, что под маской может прятаться Оля Горбачева. Объясняю свое мнение – она раньше работала журналисткой, брала скандальные интервью. К тому же сейчас она занимается тем, за что раньше придали бы анафеме – Оля Горбачева ведет курсы по развитию женской сексуальности, – сказала Полякова.

Однако Олег Винник не разделил мнение своей коллеги, ведь Скандал продемонстрировал невероятные вокальные данные, чего до сих пор не делала Оля Горбачева.

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Когда наша участница спела, я услышала певицу и думаю, что узнала ее – это Слава Каминская, – отметила Оля Полякова в эфире канала "Украина". – Еще это может быть Светлана Лобода, потому что у нее хорошо развит грудной регистр, она может петь высокие ноты – похоже!

А есть ли среди этих версий правильная – зрители узнают в новых выпусках любимого шоу "Маска".

Смотрите новые выпуски второго сезона самого популярного и таинственного на украинском телевидении и во всем мире шоу "Маска" по ​​субботам, в 21:00, на телеканале "Украина".

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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