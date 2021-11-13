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Оля Полякова превратится в бабочку в новом выпуске шоу Маска (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
13 ноября, 15:00
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Сегодня зрители канала "Украина" увидят новый выпуск любимого проекта миллионов "Маска". Его звездный детектив Оля Полякова снова поразит всех новым перевоплощением
Оля Полякова перевоплотилась в сказочную бабочку в новом выпуске "Маски"
Оля Полякова перевоплотилась в сказочную бабочку в новом выпуске "Маски" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На прошлой неделе Оля, которая шокировала фанатов самыми сокровенными тайнами своей жизни, появилась в эфире канала "Украина" в дерзком кожаном мини и с красными волосами, а уже завтра в четвертом выпуске гипершоу певица продемонстрирует очень утонченный образ.

Элегантное платье с верхним слоем в форме крыльев бабочки звездный детектив дополнила серебристыми босоножками на тонких ремешках и мерцающими серьгами-кольцами.

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Не менее оригинальный и бьюти-образ певицы: Оля выбрала прическу в форме кокона, глаза подчеркнула тенями в тон платья, а длинные ресницы, как крылья бабочки, создают выразительный взгляд. На съемочной площадке "Маски" певица рассказала, сколько времени понадобилось для создания этого невероятного образа.

Певица готовила свой новый образ целую неделю
Певица готовила свой новый образ целую неделю / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Целая неделя – вот как вышла после прошлой программы, начала готовиться. Ела амброзию, летала в облаках и мечтала о том, что буду самая красивая на шоу "Маска", – пошутила Оля Полякова за кулисами грандиозного шоу канала "Украина" и пообещала, что в четвертом эфире раскроет имя звезды, которая, по ее мнению, скрывается в самом противоречивом образе сезона – эпатажном Скандале.

Напомним, Оля Полякова вместе со своими коллегами звездными детективами NK | Настей Каменских, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO разгадывает знаменитостей в масштабном проекте "Маска".

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Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" 13 ноября, в 21:00 на канале "Украина"!

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Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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