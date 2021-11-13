Оля Полякова превратится в бабочку в новом выпуске шоу Маска (фото)

Сегодня зрители канала "Украина" увидят новый выпуск любимого проекта миллионов "Маска". Его звездный детектив Оля Полякова снова поразит всех новым перевоплощением

Оля Полякова перевоплотилась в сказочную бабочку в новом выпуске "Маски" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На прошлой неделе Оля, которая шокировала фанатов самыми сокровенными тайнами своей жизни, появилась в эфире канала "Украина" в дерзком кожаном мини и с красными волосами, а уже завтра в четвертом выпуске гипершоу певица продемонстрирует очень утонченный образ.

Элегантное платье с верхним слоем в форме крыльев бабочки звездный детектив дополнила серебристыми босоножками на тонких ремешках и мерцающими серьгами-кольцами.

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Не менее оригинальный и бьюти-образ певицы: Оля выбрала прическу в форме кокона, глаза подчеркнула тенями в тон платья, а длинные ресницы, как крылья бабочки, создают выразительный взгляд. На съемочной площадке "Маски" певица рассказала, сколько времени понадобилось для создания этого невероятного образа.

Певица готовила свой новый образ целую неделю / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Целая неделя – вот как вышла после прошлой программы, начала готовиться. Ела амброзию, летала в облаках и мечтала о том, что буду самая красивая на шоу "Маска", – пошутила Оля Полякова за кулисами грандиозного шоу канала "Украина" и пообещала, что в четвертом эфире раскроет имя звезды, которая, по ее мнению, скрывается в самом противоречивом образе сезона – эпатажном Скандале.

Напомним, Оля Полякова вместе со своими коллегами звездными детективами NK | Настей Каменских, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO разгадывает знаменитостей в масштабном проекте "Маска".

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Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" 13 ноября, в 21:00 на канале "Украина"!

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