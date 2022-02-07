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Оля Полякова страстными танцами попыталась заманить к себе участника Голосу країни (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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7 февраля, 09:06
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Минувшим вечером показали еще один выпуск слепых прослушиваний в новом сезоне вокального талант-шоу
Оля Полякова зажгла в новом выпуске "Голосу країни"
Оля Полякова зажгла в новом выпуске "Голосу країни" / Фото: YouTube

Третий выпуск "Голосу країни-12" был полон сюрпризов. Звездные тренеры "разобрали" новых участников в свои команды, а кому-то не удалось попасть в шоу.

Подробнее о том, как прошел выпуск, мы рассказывали здесь.

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Но повезло в прошлое воскресенье Ярославу Кайде из Харькова – за него боролись Потап и Оля Полякова. Последняя даже устроила зажигательные танцы в кресле, а заветную кнопку нажала ногой!

Оля Полякова в новом выпуске "Голосу країни" / Скриншот из YouTube

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Участник выбрал для слепых прослушиваний песню Rammstein – Mein Herz Brennt, которая, впрочем, не впечатлила Святослава Вакарчука и Надю Дорофееву.

Смотрите, как все было:

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После недолгих раздумий, и выслушав комплименты от звездных тренеров, Ярослав все же выбрал команду Потапа.

Хорош, но не мой, – заключила Оля Полякова, когда вокалист ушел с Алексеем Потапенко со сцены.

Напомним, кресла "Голоса країни" в этом году заняли Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Надя Дорофеева и Потап. Впервые на проекте появилось пятое кресло – в нем сидят Александра Зарицкая и Андрей Мацола. По новым правилам, они могут дать второй шанс участнику, которого не выбрали главные тренеры.

В третьем выпуске "Голосу країни" также появилась дочь Константина Меладзе, которая расплакалась на сцене. Мы также рассказывали о неожиданном появлении на шоу Пола Маккартни.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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