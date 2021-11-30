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Оля Полякова выбрала фаворитов второго сезона Маски (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 13:07
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Большая часть выпусков "Маски" уже позади и в эту субботу восемь участников, которые остались не рассекреченными, выйдут на сцену шоу
Оля Полякова назвала своих фаворитов в гипершоу "Маска"
Оля Полякова назвала своих фаворитов в гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Оля Полякова с нетерпением ждет новый эфир "Маски", чтобы увидеть выступления всех героев. Певица убеждена – участники приберегли много козырей в рукавах, чтобы еще больше поражать зрителей.

Но если в первом сезоне бесспорным фаворитом для Поляковой был мужественный Носорог, то в этот раз ей очень нравятся сразу несколько масок.

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Горилла – одна из любимых участников Оли Поляковой
Горилла – одна из любимых участников Оли Поляковой / Фото: телеканал "Украина"

Впрочем, звездный детектив считает, что за победу в гипершоу "Маска" будут сражаться именно вокалисты.

Это подтверждает первый сезон и опыт других стран, – объясняет свою точку зрения в интервью телеканалу "Украина" Оля Полякова. – Моя фаворитка по вокалу – Горилла, но в то же время меня меньше всего поразил этот образ. На втором месте для меня Скандал, а потом – Мухомор, у него очень классный костюм. А еще очень нравится Тигр, это такая мужественная и сильная маска. Но как бы нам ни нравились все эти крутые костюмы, мне кажется, что выиграет тот, кто хорошо поет.

Мухомор на сцене шоу "Маска"
Мухомор на сцене шоу "Маска" / Фото: пресс-служба

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Но есть ли среди любимцев Оли победитель? Или, возможно, кто-то из них покинет шоу уже в эту субботу?

Скандал – загадочный участник второго сезона "Маски"
Скандал – загадочный участник второго сезона "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

Смотрите седьмой выпуск самого звездного на украинском телевидении шоу "Маска" в субботу, 4 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина".

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Напомним, что в предыдущем выпуске "Маски" рассекретили сразу двоих персонажей – Шмеля и специальную гостью, которую придумал маленький зритель гипершоу – Пальчику.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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