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"Он просил у меня зажигалку": Саша Зарицкая впервые рассказала о встрече с Андреем Данилко

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
28 ноября, 09:06
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Участница гипершоу "Маска" после шестого выпуска призналась, что Данилко сказал неправду об их случайной встрече в Киеве
Александра Зарицкая рассказала о встрече с Андреем Данилко
Александра Зарицкая рассказала о встрече с Андреем Данилко / Фото: YouTube, facebook.com/kazka.band

Саша Зарицкая примерила на себя костюм Пальчики и выступила в шестом выпуске самого загадочного и самого звездного шоу страны – "Маска".

Когда звездные детективы путались отгадать, какая же звезда прячется в этом уникальном костюме, Андрей Данилко задал Пальчике вопрос – не просила ли она у него зажигалку, когда они встретились однажды в Киеве.

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Ответ Пальчики сразу же выдал Зарицкую, о чем позже сказал Андрей Данилко. Маску отгадали! Но после шоу вокалистка KAZKA рассказала, как все было на самом деле. Оказалось, Данилко сказал не совсем правду.

Это он просил у меня зажигалку. Тогда мы первый раз познакомились, и он знал меня как новый проект Юры Никитина, и мы никогда не виделись. И я как-то была на Крещатике и увидела его возле своего дома, я просто говорю ему: "Привет, Андрей Михайлович, я KAZKA"... мы очень долго тогда разговаривали, это была наша первая встреча, – рассказала Зарицкая.

Смотрите, как Пальчика сняла маску в шестом выпуске гипершоу "Маска" на телеканале "Украина":

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Минувшим вечером проект покинули сразу две маски, кроме Пальчики, аутсайдером оказался Шмель. Какой известный актер прятался в этом костюме, мы рассказывали здесь.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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