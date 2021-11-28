"Он просил у меня зажигалку": Саша Зарицкая впервые рассказала о встрече с Андреем Данилко

Саша Зарицкая примерила на себя костюм Пальчики и выступила в шестом выпуске самого загадочного и самого звездного шоу страны – "Маска".
Когда звездные детективы путались отгадать, какая же звезда прячется в этом уникальном костюме, Андрей Данилко задал Пальчике вопрос – не просила ли она у него зажигалку, когда они встретились однажды в Киеве.
Ответ Пальчики сразу же выдал Зарицкую, о чем позже сказал Андрей Данилко. Маску отгадали! Но после шоу вокалистка KAZKA рассказала, как все было на самом деле. Оказалось, Данилко сказал не совсем правду.
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Это он просил у меня зажигалку. Тогда мы первый раз познакомились, и он знал меня как новый проект Юры Никитина, и мы никогда не виделись. И я как-то была на Крещатике и увидела его возле своего дома, я просто говорю ему: "Привет, Андрей Михайлович, я KAZKA"... мы очень долго тогда разговаривали, это была наша первая встреча, – рассказала Зарицкая.
Смотрите, как Пальчика сняла маску в шестом выпуске гипершоу "Маска" на телеканале "Украина":
Минувшим вечером проект покинули сразу две маски, кроме Пальчики, аутсайдером оказался Шмель. Какой известный актер прятался в этом костюме, мы рассказывали здесь.