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Она так хотела к нам: Могилевская вспомнила, как Кондратюк не взял Кароль петь в шоу

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
12 октября, 09:47
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Капитан "сотни" талант-шоу "Співають всі!" Наталья Могилевская рассказала, что необходимо для того, чтобы стать известным артистом
Могилевская рассказала, как Кондратюк отказал Кароль в участии в шоу
Могилевская рассказала, как Кондратюк отказал Кароль в участии в шоу / Фото: телеканал "Украина"

Уже в субботу, 16 октября, телеканал "Украина" покажет суперфинал грандиозного шоу "Співають всі!", где за главный приз – полмиллиона гривень будут бороться самые талантливые вокалисты страны.

В последнем выпуске проекта на сцене появилась яркая участница 29-летняя Оксана Никитина, которая выбрала песню "Пошлю его на..." певицы Лолиты Милявской. Однако, набрав 75 ​​баллов, была вынуждена сразу покинуть шоу.

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Я сразу поняла, что эта песня была выбрана вами неспроста, ведь внутри был просто ком энергии, слез, желания, вызова. Да, я согласна с Настей Приходько, которая отметила, что вы еще не стали так крепко на ноги для подобных композиций, однако тот посыл: "Я хочу стать на ноги! Я буду женщиной! Буду певицей и докажу любому, что я достойна такой жизни". Мой совет вам – иногда надо сжечь все! И вернуться, как феникс – сделать то, чем ты будешь гордиться и наслаждаться, – прокомментировала выступление участницы Наталья Могилевская.

А когда конкурсантка покинула большую сцену, звезда украинского шоу-бизнеса объяснила свои слова и даже сравнила участницу с певицей Тиной Кароль:

Сейчас она похудеет, вернется к нам и покорит каждого! А вы знали, что Тину Кароль Игорь Кондратюк трижды не взял в "Шанс"! А она так хотела к нам с Кузьмой в программу. И что сейчас – похудела, выглядит идеально – просто самая сексуальная женщина страны! То есть победа в конкурсах – это не всегда показатель успеха, – рассказала Могилевская.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

Смотрите финал грандиозного талант-шоу "Співають всі!" в следующую субботу, 16 октября, в 21:00 на телеканале "Украина". Также все выпуски доступны шоу эксклюзивно на OLL.TV!

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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