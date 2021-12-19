Пари Оли Поляковой и тройка финалистов: как прошел девятый выпуск Маски

В субботу, 18 декабря, телеканал "Украина" показал полуфинал гипершоу "Маска". Рассказываем, кто прошел в финал

Как прошел полуфинал шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

По эмоциональности и напряженности этот выпуск "Маски" превзошел предыдущий восьмой, ведь стало известно, какие участники прошли в финал невероятного шоу.

Напомним, что в прошлую субботу "Маску" покинула Горилла, из-за чего ушла и Оля Полякова. До последнего не было известно, появится ли звездный детектив в своем кресле... Но чудо случилось – Полякова вернулась!

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Я всю неделю злилась, все неделю кидала о стену разные вещи... Я не согласна с тем, что случилось, но выбирать полуфиналистов без Оли Поляковой, это как праздновать новый год без оливье – это невозможно, – сказала Оля Полякова.

Образ Оли Поляковой в 9 выпуске "Маски" / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Первым на сцену в девятом выпуске вышел Ниндзя – это VIP-гость, который рассекретил себя сразу же после выступления.

Это может быть спортсмен или Пивоваров, который занимается боевыми искусствами, – мгновенно предположила NK.

Ниндзя в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

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Оля Полякова решила, что в этом необъятном костюме может быть Юрий Горбунов, а может и Юрий Ткач. Никто из звездных детективов не угадал, а кто был за маской Ниндзя – смотрите тут.

Пришло время баттлов между полуфиналистами. Пара номер один – Робот и Мухомор. Первой выступила Робот, в которой звездные детективы гипершоу видят то Лесю Никитюк, то Jerry Heil.

Мухомор и Робот стали первой парой соперников в девятом выпуске "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

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Мухомор во время своего выступления признался в любви Оле Поляковой и даже принес ей цветы. А детективы откинули все свои предыдущие догадки относительно этого персонажа.

Андрей Данилко, кстати, ранее говорил, что знает, кто на самом деле Мухомор, но снова промолчал.

Во время голосования зрители шоу "Маска" и детективы определили первого финалиста – ним стал Мухомор!

Мухомор в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Вторая пара полуфинала, которая боролась за место в 10-м выпуске шоу "Маска" – Жирафа и Тигр. DZIDZIO уже несколько эфиров пытается поближе познакомиться с Жирафой, потому умоляет зрителей оставить ее на проекте.

Жирафа и Тигр в 9-м выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

После очередного голосования определился еще один участник второго сезона, который должен был себя рассекретить. К радость Дзидзьо, это была не Жирафа, а Тигр. Им оказался украинский музыкант и певец Сергей Бабкин!

Сергей Бабкин в полуфинале шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Следующая пара полуфинала – Котик и Скандал. После выступления Котика Оля Полякова не могла успокоиться и несколько минут кричала, что это Петя Черный. Певица даже не слушала о вариантах, которые озвучивали ее коллеги.

Котик и Скандал в полуфинале шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Что касается Скандала, то практически все звездные детективы шоу "Маска" уверены, что это MARUV. Так это или нет, мы сможем узнать через неделю, потому что Скандал прошла в финал второго сезона! А кто прятался в костюме Котика и выиграла ли очередной спор Оля Полякова, узнайте здесь.

Кто прошел в финал второго сезона шоу "Маска"

В последнем выпуске самого загадочного и самого звездного шоу страны мы узнаем, кто же на самом деле такие провокационная Скандал, влюбленный и меланхоличный Мухомор и мечтательная Жирафа, которую так обожает DZIDZIO.

Финалисты второго сезона шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Смотрите суперфинал шоу-детектива "Маска" в субботу, 25 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина".

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