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Партнершей Фагота на Танцях з зірками стала его бывшая возлюбленная

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
5 сентября, 22:02
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Олег Михайлюта – один из участников нового сезона танцевального шоу. Бороться за главный приз вместе с ним будет Екатерина Тришина
Партнершей Фагота на "Танцях з зірками" стала его бывшая девушка
Партнершей Фагота на "Танцях з зірками" стала его бывшая девушка / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Лидер группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта уже более 10 лет в отношениях с дизайнером Ольгой Навроцкой. Пара не спешит жениться. Музыкант также воспитывает 11-летнего сына Никиту от бывшей возлюбленной, с которой расстался еще до рождения мальчика.

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Напомним, что ранее создатели гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" показали нового персонажа – белого Тигра.

Фагот стал участником "Танці з зірками" в этом году, а его партнершей оказалась Екатерина Тришина. Любопытно, что оба уже участвовали в танцевальном проекте 12 лет назад, тогда же у них завязались романтические отношения.

Этим вечером Олег и Катя вторыми вышли на паркет "танцев" и заработали первые 17 баллов.

Фагот и Екатерина Тришина – Фокстрот – "Танцы со звездами" 2021:

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Некоторые участники шоу, узнав, что Фагота и Тришину ранее связывали романтические отношения, отметили, что будут наблюдать за развитием их отношений не только как танцевальной пары.

Сам же артист не прокомментировал это заявление, а только отметил, что в глубине души обрадовался партнерше, "потому что коннект никуда не девается".

Екатерина Тришина оказалась более красноречивой и даже немного провокационной в своем комментарии:

Мне кажется, что мы очень симпатичные вместе. А там посмотрим, как оно сложится.

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Напомним, что в этом году новой ведущей "Танці з зірками" стала Иванна Онуфрийчук. В сети не очень радостно отреагировали на то, что она теперь вместо Тины Кароль.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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