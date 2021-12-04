Пережил измену, есть дочь и любит экстрим: что известно о победителе Холостячки-2 Андрее Задворном

Вот и подошел к концу второй сезон романтического реалити "Холостячка-2". За все эти три месяца на проекте Андрею Задворному удалось покорить сердце Златы. Что же известно об избраннике певицы?

Андрей Задворный стал победителем реалити "Холостячка-2". / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Летом Злата Огневич рискнула найти свою судьбу и в течение 12 недель она нашла "того единственного и неповторимого". Как мы знаем, девушка ходила на свидание и знакомилась с претендентами на ее сердце, борола свои страхи и открывалась с другой стороны. И вот в финале "Холостячки" певица произнесла те трогательные слова "Я тебя люблю" Андрею Задворному.

Что известно о жизни бизнесмена до проекта, чем он занимается и почему пришел на "Холостячку-2" – читайте в нашем материале.

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Андрей Задворный и Злата Огневич. / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Биография Андрея Задворного

Мужчине 32 года, он родился в Латвии. Как известно, его отец был военным, а мама – музыкальным руководителем. Впоследствии семья перебралась в Украину – в город Светловодск Кировоградской области. Избранник Златы после окончания учебы в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого в Харькове переехал в Киев. Как мы знаем из прошлых выпусков шоу, его родители остались жить в Светловодске, где Андрей не частый гость.

Родители Андрея Задворного живут в Кировоградской области. / Фото: Скриншот из YouTube

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22-летним Задворный решил жениться на своей возлюбленной. У супругов родилась милая дочь Кира. Но, этот брак оказался не крепким и пара разошлась, когда девочке было всего полтора года. Причиной развода стало якобы то, что Андрей и девушка разные: он любит активный отдых, а она – проводить время дома.

Известно, что девушка во второй раз вышла замуж и уже ждет появления второго ребенка. Кстати, Задворный в хороших отношениях с бывшей и обожает проводить время с дочкой.

У Андрея Задворного есть дочь Кира. / Фото: пресс-служба СТБ

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После брака у Андрея были двухлетние серьезные отношения, в которых девушка ему изменила и сама призналась в этом своему бойфренду. Он так и не смог ей дать второй шанс, так что пара разошлась.

Работа Андрея Задворного

Известно, что по образованию Андрей юрист, однако, по специальности не работает, потому что быстро разочаровался в профессии. Поэтому мужчина решил стать предпринимателем – у него есть собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10. Сейчас их продают в Украине и ближайших странах, в планах Задворного охватить рынки Канады, США и Европы. Если точнее, то Андрей – управленец, а всю работу – дизайн, производство – выполняют другие обученные люди.

У Андрея Задворного есть бизнес. / Фото: пресс-служба СТБ

Кстати, на это его вдохновила шестилетняя Кира. Напомним, что на начальном этапе проекта "Холостячка" Андрей подарил Злате деревянный домик ее мечты. Он сделал его своими руками.

Хобби Андрея Задворного

Победитель "Холостячки" обожает путешествовать и знакомиться с людьми. Также он увлекается парапланеризмом и малой авиацией, а еще баскетболом, тайским боксом и дайвингом.

Андрей Задворный любит экстремальный отдых. / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Отметим, что на проекте у них с Огневиче были самые экстремальные свидания, которые вы точно запомнили – полет на аэрошуте и параплане, а еще дайвинг.

Почему Андрей Завгородний пришел на "Холостячку"?

Ранее бизнесмен объяснял почему пошел на проект. Так, в приоритете у него были выход из зоны комфорта и побывать в экстремальных условиях.

В моей жизни сейчас просто идеальный для этого момент. Я не погружен с головой в дела, у меня уже полтора года нет отношений, – говорил избранник Златы.

Андрей Задворный стал избранником Златы Огневич. / Фото: Скриншот из YouTube

Также, по словам Андрея, он хотел получить новый интересный опыт и оказаться за кулисами шоу, увидеть весь съемочный процесс.

Для меня было важно, что это экологический проект, без треша, где можно проявлять себя настоящего и в этом есть ценность, – объяснял герой проекта.

Интересно, что найти любовь на шоу Андрей считал скепсисом. По его словам, у влюбленных должно совпадать все: от симпатии к мечтам о будущем.

Любовь – это чудо, это совпадение тысяч обстоятельств, случайностей, которые делают людей сначала симпатичными друг другу, потом интересными, далее желанными, со временем необходимыми и, наконец, незаменимыми друг для друга, – объяснял мужчина.

Напомним, 3 декабря на сердце Златы Огневич претендовали трое мужчин – Роман Свечкоренко (он покину проект в шестом выпуске, однако в 11-м вернулся, – Ред.), Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. В финале героиня "Холостячки" поняла, что ее сердце принадлежит только Андрею, которому она сказала: "да".

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