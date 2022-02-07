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Плакал, когда смотрел шоу: Лия Меладзе – о реакции отца на ее выступление на "Голосі країни"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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7 февраля, 17:50
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Говорят, что природа на детях гениев отдыхает, но это явно не тот случай. И появление на сцене Лии Меладзе – тому доказательство
Константин Меладзе оценил выступление дочери
Константин Меладзе оценил выступление дочери / Фото: instagram.com/meladzemusic, пресс-служба 1+1

Вчера вечером прошел третий выпуск шоу "Голос країни-12". И после этого эпизода у всех на устах выступление 17-летней Лии Меладзе.

Напомним, дочь Константина Меладзе исполнила легендарный трек Hallelujah певца Leonard Cohen и сумела развернуть все четыре кресла. Девушка очень нервничала и на последних нотах даже расплакалась. В итоге она пошла в команду к DOROFEEVA.

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Лия Меладзе / скриншот видео

Судя по откликам в Сети, зрители, как и звездные тренеры, буквально пришли в восторг от выступления Леи. Но также всем интересно, какой была реакция ее знаменитого отца.

Об этом Лия Меладзе уже успела рассказать в гостях инфотеймент-шоу "Твій День".

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По словам девушки, после выступления Константин Меладзе сразу позвонил по телефону дочери и рассказал о своих впечатлениях.

Папа сказал, что он плакал, когда смотрел мое выступление. Также добавил, что я молодец и зря переживала. Замечаний не делал. Что касается выбора тренера – то папа тоже был за, вообще вся семья поддержала меня в выборе,

- рассказала Лия.

Также Лия Меладзе делилась своими эмоциями после выступления.

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К слову, недавно дочь Веры Брежневой стала диджеем на празднике мамы.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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