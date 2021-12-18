Победитель Холостячки-2 пожаловался на травлю в Сети: "Перенаправили хейт и г*вно на меня"

Победитель "Холостячки-2" Андрей Задворный записал в Instagram несколько Stories по поводу реакции зрителей на исход популярного проекта

Андрей Задворный не согласен с хейтом в свой адрес / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

Злата Огневич и Андрей Задворный после окончания проекта встречались всего 1,5 месяц и на этом история их любви закончилась . Инициатором расставания стал бизнесмен. Задворный уже комментировал свое решение, но хейтеры не унимаются. Победитель "Холостячки" считает, что в этом виновата Злата. Об это Задворный рассказал, отвечая на вопрос, скучает по Злате.

Нет, не скучаю. Никаких теплых чувств не испытываю после просмотра пост-шоу и потом некоторых эпизодов в посте, который был после него. Слез в "сторис". Эти слезы были для того, чтобы вызвать к себе сочувствие. В меня это полетело, как пулей, потому что после этих слез, все вылилось на меня. Переворот своего хейта за весь сезон , – сказал Задворный.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Задворный еще раз отметил, что не сделал ничего такого, чтобы получать такой хейт.

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Я не отказываюсь от своих слов, мне больно было за нее. Но! Негатив на меня идет такой, будто я бросил женщину, отобрал у нее квартиру, украл деньги, еще и двоих детей заделал и оставил ее одну, при том, что обещал любить ее всю жизнь. Мы встречались полтора месяца и расстались абсолютно нормально. Да, по моей инициативе, но по-человечески. Поэтому, ребят, угомонитесь! Я вас прошу! Я ничего не сделал такого, чтобы вы меня д*рьмили меня настолько, – отметил победитель проекта.

Скриншот: Instagram

Напомним, что Злата Огневич рассказала об изменениях в жизни после разрыва с победителем "Холостячки" и поделилась, как чувствует себя в данный момент.