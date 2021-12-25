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Победителем второго сезона Маски и любимчиком DZIDZIO оказался MELOVIN

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
25 декабря, 23:27
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В субботу, 25 декабря, на телеканале "Украина" показали финальный выпуск главного шоу-детектива страны
Победительницей второй сезона "Маски" стала Жирафа
Победительницей второй сезона "Маски" стала Жирафа / Фото: телеканал "Украина"

В финал 10 выпуска гипершоу "Маска" прошли Жирафа и Скандал, но по итогам зрительского голосования, победительницей этого невероятного сезона стала Жирафа.

С самого первого появления на сцене "Маски" она очаровала DZIDZIO, который звал Жирафу замуж, целовал ее и дарил ей цветы.

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Каково же было удивление звездного детектива, когда Жирафа сняла маску и все узнали, что это певец MELOVIN! Смотрите на шокированных NK, Дзидзьо, Полякову и радостного Андрея Данилко, который знал, что жирафа – мальчик:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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