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Почему про Чапкиса не вспомнили в новом сезоне Танців з зірками – признание продюсера проекта

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
9 сентября, 11:34
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Многие зрители удивились, почему в первом эфире не вспомнили легендарного хореографа Григория Чапкиса, который не один сезон оценивал танцевальные навыки звезд
Почему про Григория Чапкиса не вспомнили в первом эфире "Танців з зірками"
Почему про Григория Чапкиса не вспомнили в первом эфире "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Продюсер проекта "Танці з зірками" Владимир Завадюк ответил на один из самых популярных вопросов после первого эфира.

Напомним, что телеканал "Украина" снимает второй сезон самого загадочного шоу на украинском ТВ – "Маска", и уже известны первые три персонажа.

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У себя в Instagram он объяснил, что никто про Григория Чапкиса не забыл. Весь сезон проекта посвящен хореографу, а также готовится специальный эфир.

Мы посвящаем Григорию Николаевичу сезон и готовим целый эфир, вдохновленный его талантом. Для нас он легенда и символ шоу, – написал продюсер.

Напомним, знаменитого украинского хореографа Григория Чапкиса похоронили на Байковом кладбище в Киеве 18 июня. Он ушел из жизни 13 июня в возрасте 91 года.

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Сын легендарного хореографа, Грег Чапкис, который также занимается танцами, пообещал, что с детьми будет продолжать дело своего отца.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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