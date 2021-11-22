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Подвохи конкурентов и страстная борьба в танце за жизнь – как прошел новый эфир Танців з зірками (видео)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 00:47
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В это воскресенье три пары боролись за выход в финал. Участники исполнили по два самостоятельных номера, и выступили вместе в "танце за жизнь". Подробнее о выступлениях участников и почему никто из них не ушел – читайте дальше
Как прошел двенадцатый эфир "Танці з зірками".
Как прошел двенадцатый эфир "Танці з зірками". / Фото: Скриншот из YouTube

В двенадцатом выпуске "Танців з зірками" пары исполняли первый танец с победителями прошлых сезонов, а второй – по выбору конкурентов. Как всегда, оценивало танцы звездное жюри, в составе которого Влад Яма, Екатерина Кухар и Макс Чмерковский. Главной темой эфира был адский бал – участники перевоплотились в самых известных негативных киноперсонажей.

Также вчера в новом выпуске самого масштабного шоу "Маска" претендентом на снятие костюма оказался Кажан. Он составил компанию Порося в финальном голосовании.

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Трио с прошлыми победителями

Открывали вечер Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Санта Димополус страстным венским вальсом. Танцевальное трио вышло на паркет в образах героев фильма "Ван Хельсинг" – Дмитрий примерял костюм графа Дракулы, а девушки стали его соблазнительными женами-вампиршами. Судьи поставили участникам 27 баллов.

Следующими на паркет вышли Констянтин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Они станцевали ритмичный джаз. Присоединился к паре Игорь Ласточкин, который победил в "Танцях з зіками" в 2018 году. Судьи похвалили их актерскую игру во время исполнения танца. Но вот Максиму Чмерковскому не понравилось то, что Константин и Роксоляна танцуя, практически не взаимодействовали между собой. В итоге жюри оценили их выступление в 26 баллов.

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Далее покорять сцену драйвовым ча-ча-ча вышли Артур Логай, Анна Карелина и Ксения Мишина. В итоге, Чмерковский заявил, что будет очень строгим в этом выпуске и раскритиковал пару. По мнению члена жюри, участники недостаточно проработали элементы, но Максим все-равно считает их самыми сильными из всех. А вот Екатерина Кухар шуточно сказала, что расстроена, ведь думала, что Артур кроме своей жены и балерины больше никого к себе не подпускает.

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Танец на выбор конкурентов

Отметим, что на втором этапе участники подготовили по три танца, но они не знали, какой из них будут исполнять. Сегодня все зависело от выбора их конкурентов, которые решали – какой жанр будут танцевать пары.

Таким образом, второй танец – джайф для Артура Логая и Анны Карелиной выбрал Константин Войтенко. Пара получила 29 баллов.

Для Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара Артур Логай выбрал румбу. Партнеры ритмично станцевали и получили от судей 27 баллов.

Следующими, по решению Ольги Харлан, "убийственную" самбу танцевали Констянтин Войтенко и Роксоляна Маланчук. От жюри пара получила 30 баллов.

Затем все участники сражались в "танце за жизнь" – пикантном танго. Согласно решению главного судьи проекта Влада Ямы, дополнительные балы за этот танец получили Артур Логай и Анна Карелина.

Кто покинул "Танці з зірками" 21 ноября, узнайте здесь.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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