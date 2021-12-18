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Полный шок! В 9 выпуске Маски рассекретили Робота (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
18 декабря, 22:13
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Звездные детективы были поражены, увидев под маской Робота популярную телеведущую и актрису!
Кто скрывался в маске Робота
Кто скрывался в маске Робота / Фото: телеканал "Украина"

В первой дуэли сегодняшнего полуфинала сошлись кибернетический Робот и лирический одиночка Мухомор. Только один из этих участников имел право пройти в финал и сразиться за победу в шоу.

Звездные детективы "Маски" не теряли надежды разгадать личность героини, но первое голосование девятого выпуска определило, что финала достоин одинокий лирик Мухомор.

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А свое настоящее лицо пришлось показать Работу. И когда героиня сняла маску, шокированы были все, ведь имя актрисы и телеведущей Дарьи Трегубовой не прозвучало среди версий детективов ни разу. Именно она так умело водила за нос зрителей на протяжении восьми недель!

Смотрите видео раскрытия Робота:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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