Полякова поссорилась с Дорофеевой, а Потапу нагадали ребенка: как прошел премьерный выпуск Голосу країни

Стартовал новый сезон песенного шоу и звездные тренеры набрали первых участников в свои команды

Как прошел первый выпуск "Голосу країни" 2022 / Фото: YouTube

Слепые прослушивания 12-го сезона шоу "Голос країни" начались с совместного выступления звездных тренеров. Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Надя Дорофеева и Потап исполнили песню Скрябина – "Старі фотографії".

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Напомним, что победителем прошлого сезона стал подопечный Нади Дорофеевой – Сергей Лазановский.

Первым на сцену вышел участник из Херсона – Евгений Бичасный со старым хитом Bee Gees – Stayin' Alive. К нему повернулись Полякова, Дорофеева и Потап. Оля отметила, что услышав вокалиста, она подумала, что это поет женщина.

После минуты раздумий, Евгений выбрал Надю Дорофееву.

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Алена Чукаленко из Киева развернула к себе все четыре кресла. Девушка по национальности цыганка и тренеры "Голосу" попросили ее спеть национальную песню, которая еще больше раскрыла вокал девушки.

Мне бы хотелось, чтобы мои шлепки тоже шлепали на большой сцене, – сказала Алена и пошла к Оле Поляковой.

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К слову, Алена нагадала Алексею Потапенко событие, которое изменит его жизнь. Коллеги звездного тренера тут же сказали, что речь идет о ребенке.

Михаил Николаенко из Днепра выбрал для слепых прослушиваний песню Океану Ельзи – "Дівчина (з іншого життя)". Несмотря на то, что никто из тренеров не развернулся к вокалисту, Святослав Вакарчук спел с ним отрывок из этой композиции.

Внезапно к Михаилу развернулось пятое кресло, в котором находились Александра Зарицкая и Андрей Мацола – у них есть право дать второй шанс участникам, которых не выбрали тренеры.

Следующая участница слепых прослушиваний родом из Крыма. Алие Хаджабадинова исполнила песню на родном крымскотатарском, чем впечатлила звездных тренеров. К ней развернулись почти все, кроме Оли Поляковой. Девушка выбрала Святослава Вакарчука.

Ярослав Гавянец из Тернопольской области – участник боевых действий на востоке Украины. Он исполнил песню "Тебе це може вбити" и развернул кресло Оли Поляковой. Ярослав всю жизнь мечтал попасть на сцену и уверенно идет к цели.

Следующая вокалистка пришла на "Голос країни" с необычной версией песни "Гуси". Инессу Грицаенко выбрали все четверо тренеров, но она присоединилась к команде Нади Дорофеевой.

Следующим продемонстрировал свои таланты Дмитрий Ротькин – он не только пел, но и играл на скрипке. Парень завоевал внимание Дорофеевой и Поляковой, но выбрал команду Нади.

Ярина Солоненко из Волынской области тоже аккомпанировала сама себе, но, к сожалению, ее не выбрал никто из звездных тренеров.

Павел Нажига работает на пяти работах – и на каждой из них поет. Молодой отец мечтает исполнять свои собственные песни и для этого пришел на шоу. К нему развернулись Надя Дорофеева, Оля Полякова и Потап, и Павел выбрал последнего.

Троица "ГуляйГород" из Киева представила авторскую песню – это микс фольклорной и электронной музыки. Коллективу повезло – ем дали шанс Александра Зарицкая и Андрей Мацола.

Последней участницей первого выпуска стала 31-летняя Анна Киндзерская. Она профессиональный музыкант и пишет собственную музыку. К Анне развернулись все тренеры "Голосу країни", но она выбрала Святослава Вакарчука.

Ранее продюсер "Голосу країни" признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана был хайпом.