Полякова призналась, есть ли кольцо на безымянном пальце у Винника

Одним из участников третьего выпуска шоу "Співають всі!" стал 32-летний Роман Милян из Львова. Для своего выступления мужчина выбрал суперхит Виктора Павлика "Ні обіцянок, ні пробачень", однако не всем экспертам понравилось это исполнение.
Если бы я, как продюсер, выбирала, я бы точно сказала, что он понравится девушкам. Нам всем нравится, но мы все сидим, потому что песня не конкурсная. Он не поднимает, – сказала Наталья Могилевская
В результате Роман набрал лишь 42 балла. Сам Виктор Павлик отдал свой голос за участника, но отметил, что все-таки ему чего-то не хватило в этом исполнении, после чего продемонстрировал мастер-класс, как следует петь эту композицию. Также решила дать совет конкурсанту, но уже более личного характера, певица Оля Полякова.
На сцене кольцо нужно снимать – берите пример с Винника, – неожиданно заявила Оля Полякова.
К слову, о личной жизни Олега Винника неизвестно почти ничего, ведь артист не комментирует свое семейное положение в интервью.
Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.
Смотрите выступление Романа Миляна на "Співають всі!":
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