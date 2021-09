Полякова призналась, есть ли кольцо на безымянном пальце у Винника

Звездные эксперты в эфире вокального шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина" делятся впечатляющими подробностями как своей жизни, так и своих коллег

Оля Полякова проговорилась о личной жизни Олега Винника / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Одним из участников третьего выпуска шоу "Співають всі!" стал 32-летний Роман Милян из Львова. Для своего выступления мужчина выбрал суперхит Виктора Павлика "Ні обіцянок, ні пробачень", однако не всем экспертам понравилось это исполнение.

Если бы я, как продюсер, выбирала, я бы точно сказала, что он понравится девушкам. Нам всем нравится, но мы все сидим, потому что песня не конкурсная. Он не поднимает, – сказала Наталья Могилевская

Роман Милян на шоу "Співають всі!" / Фото: Скриншот из YouTube

В результате Роман набрал лишь 42 балла. Сам Виктор Павлик отдал свой голос за участника, но отметил, что все-таки ему чего-то не хватило в этом исполнении, после чего продемонстрировал мастер-класс, как следует петь эту композицию. Также решила дать совет конкурсанту, но уже более личного характера, певица Оля Полякова.

Оля Полякова на шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба

На сцене кольцо нужно снимать – берите пример с Винника, – неожиданно заявила Оля Полякова.

К слову, о личной жизни Олега Винника неизвестно почти ничего, ведь артист не комментирует свое семейное положение в интервью.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

Смотрите выступление Романа Миляна на "Співають всі!":

