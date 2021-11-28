Полякова призналась в любви Jerry Heil, а NK нашла голые фото Данилко: самое интересное из шестого выпуска Маски

Узнайте, кто покинул шоу в эту субботу и какая звезда скрывалась за одной из фантастических масок проекта

Как прошел шестой выпуск шоу "Маска" / Фото: YouTube

Начался шестой выпуск самого загадочного шоу страны с выступления VIP-гостьи Пальчики. Этого персонажа придумал юный зритель проекта – Елисей, которого пригласили в студию, познакомиться с маской.

Пальчика сразу же после зажигательного номера рассекретила себя, а какая звезда пряталась за этой маской – мы рассказывали и показывали здесь.

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Пальчика впервые появилась на шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Далее зрителей и звездных детективов "Маски" растрогала мелодичным исполнением Горилла. Наверное, все зрители гипершоу уверены, что за этой маской скрывается певица Джамала. Ее голос невозможно не узнать. Хотя в соцсетях пишут, что это может быть и Гайтана.

Горилла в шестом выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

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Затем в шестом выпуске шоу-детектива "Маска" выступил Шмель. Мнения относительно этого персонажа у Олега Винник, NK, DZIDZIO и Оли Поляковой разошлись, а вот Андрей Данилко сказал, что знает, кто прячется в костюме Шмеля, но никому не говорит.

Шмель в шестом выпуске гипершоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Звездным детективам и зрителям студии пришлось выбирать между Гориллой и Шмелем. По итогам голосования в зоне риска оказался последний.

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Вторую часть шоу "Маска" открыл Мухомор лиричным треком. Андрей Данилко снова заявил, что знает, кто это, но с коллегами решил не делиться. Тем временем NK и Полякова думают, что Мухомором может быть Позитив или Дима Коляденко.

Мухомор в шестом выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Кто же такой Тигр - детективы "Маски" спорят уже не первый выпуск. Их версии: Иво Бобул, Фагот, Тарас Цымбалюк, Егор Крутоголов, а еще Сергей Бабкин.

Выступление Тигра на шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Загадочный Скандал засыпал звездных детективов подсказками и еще больше их запутал. Хотя DZIDZIO уверен – это Слава Каминская. Оля Полякова же думает, что за маской Скандала прячется MARUV.

Скандал в новом выпуске "Маски" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Пришло время второго голосования, которое определило еще одного претендента на вылет из шоу. Не повезло Скандалу и этот герой присоединился к Шмелю для финального, третьего голосования. В нем принимают участие только зрители шоу "Маска".

Шмель и Скандал стали претендентами на вылет в 6 выпуске "Маски"

Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Так, в эту субботу, второй сезон проекта "Маска" на телеканале "Украина" покинул Шмель. Кто был в этой маске – узнайте здесь.

Смотрите самое загадочное и самого звездное шоу "Маска" по ​​субботам в 21:00 на телеканале "Украина".

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