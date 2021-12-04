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Полякова решила поиздеваться над Каменских: "Хочу, чтобы она сорвалась"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
4 декабря, 17:21
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Смотрите новый выпуск гипершоу "Маска" сегодня, в 21:00, на телеканале "Украина". Будет очень интересно!
Оля Полякова в новом выпуске "Маски" подколит NK
Оля Полякова в новом выпуске "Маски" подколит NK / Фото: телеканал "Украина"

Этим вечером на сцене любимого шоу-детектива сойдутся все восемь сильнейших участников сезона. Для особенного эфира "Маски" звездный детектив Оля Полякова, которая недавно назвала своих фаворитов на проекте, выбрала не менее оригинальный образ, в который раз поразив всех кардинальной сменой имиджа.

Какие только метаморфозы уже не демонстрировала Оля Полякова в гипершоу "Маска". Певица неоднократно признавалась, что обожает этот проект, в том числе за возможность перевоплощаться и каждый раз быть совсем другой.

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Так будет и в этом эфире – звездный детектив предстанет с голубыми волосами и ярко-синими линзами, как настоящая героиня сказки.

Я сегодня зефирка, сладкая маршмелоу. Это я специально, потому что знаю, что Настя Каменских на диете, хочу, чтобы она сорвалась, – пошутила Оля Полякова за кулисами грандиозного шоу телеканала "Украина".

Оля Полякова в новом выпуске шоу "Маска"
Оля Полякова в новом выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Нежно-розовое невесомое платье звезда дополнила необычайно стильной обувью в тон с разнообразными камешками. Такие же мерцающие аксессуары украшают и ее прическу, создавая действительно кукольный образ.

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Напомним, Оля Полякова вместе со своими коллегами звездными детективами NK | Настей Каменских, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO разгадывает знаменитостей под масками в масштабном проекте "Маска".

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" сегодня, 4 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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