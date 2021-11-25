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Порося заставило покраснеть Олю Полякову на шоу Маска

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 21:57
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В пятом выпуске суперпопулярного шоу "Маска", которое выходит по субботам в 21:00 на канале "Украина", Оля Полякова перепутала свои песни
Оля Полякова уверенна, что в костюме Порося - девочка
Оля Полякова уверенна, что в костюме Порося - девочка / Фото: пресс-служба

Милое Порося, которое является ангелом-хранителем одного из звездных детективов проекта "Маска", в пятом выпуске любимого шоу миллионов поражало зрителей. Сначала герой решил поведать интересные факты о себе, которые еще больше запутали экспертов, после чего стал исполнять подготовленную песню.

Это моя песня! "Королева ночи, – обрадовалась Оля Полякова и поднялась со своего кресла звездного детектива. – Ой, это "Секундочка"!

Оля Полякова на шоу "Маска" не узнала собственную песню
Оля Полякова на шоу "Маска" не узнала собственную песню / Фото: пресс-служба

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Коллега певицы, Андрей Данилко сразу начал насмехаться над артисткой:

Так "Королева ночи" или "Секундочка"? Смотрите, она своих песен не знает! – обратился Данилко к Поляковой.

Однако сама артистка не обратила внимания на оценку коллеги и отправилась на сцену танцевать возле участника.

Я когда увидела, что на сцене висят сардельки, подумала, что этот номер обо мне. А когда услышала свою песню, поняла, что должна помочь Порося. Теперь я знаю, что под маской девочка! – прокомментировала Полякова на сцене масштабного шоу канала "Украина".

А права ли артистка и кто действительно спрятался под загадочным костюмом, зрители узнают в новых выпусках суперпопулярного шоу "Маска".

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Смотрите любимое шоу миллионов "Маска" по ​​субботам в 21:00 на канале "Украина".

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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