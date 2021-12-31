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Послушать любимые хиты и побыть детективом: что смотреть на ТВ в новогоднюю ночь

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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31 декабря, 13:49
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Сразу три фантастических шоу 31 декабря для зрителей приготовил телеканал "Украина"
Что посмотреть на ТВ в новогоднюю ночь
Что посмотреть на ТВ в новогоднюю ночь / Фото: телеканал "Украина"

В новогоднюю ночь, 31 декабря, телеканал "Украина" покажет концерт-награждение главных хитов 2021-го года, а перед этим – специальный праздничный выпуск гипершоу "Маска".

"Новорічна ніч" 31 декабря, в 16:00

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Вспомнить самые яркие моменты года, посмотреть концерт на главной площади страны и послушать любимых исполнителей – все это нужно успеть до полуночи! Новогодний марафон на телеканале "Украина" стартует в 16:00.

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"Новорічна маска на каналі "Україна" 31 декабря, в 20:00

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В новогоднем эпизоде шоу "Маска" зрителей ждут неожиданные дуэты и раскрытие VIP-масок. "Новорічна маска" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут звездные гости: Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, Павло Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", любимые ведущие телеканала "Украина" и многие другие.

На сцене шоу выступят Оля Полякова и DZIDZIO, NK и Верка Сердючка, и это еще не все сюрпризы!

"Новорічна Музична платформа" 31 декабря, в 00:00

Зрители телеканала "Украина" встретят 2022 год в компании самых популярных артистов страны. Все они выступят на одной сцене с лучшими хитами уходящего года. Неожиданные дуэты, новые постановки, премьеры и хорошее настроение – это то, что ожидает зрителей в новогоднюю ночь.

А еще "Музыкальная платформа" удивит составом ведущих. На этот раз к Геннадию Витеру и Марии Орловой присоединится любимица миллионов, яркая и взрывная Даша Астафьева.

Даша Астафьева станет ведущей "Новогодней музыкальной платформы"
Даша Астафьева станет ведущей "Новогодней музыкальной платформы" / Фото: телеканал "Украина"

В концерте примут участие VERKA SERDUCHKA, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Jerry Heil, WELLBOY, KAZKA, Артем Пивоваров и многие другие.

Напомним, что в новогоднем спецвыпуске "Маски" появится самый скрытный персонаж.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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