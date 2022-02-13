Предложение руки и сердца и признания Поляковой: все подробности нового выпуска Голос країни

Слепые прослушивания 12-го сезона продолжаются. После очередного выпуска в командах звездных тренеров появились новички

Как прошел новый выпуск "Голосу країни" / Фото: YouTube

В прошлое воскресенье на сцене голоса выступила дочь Константина Меладзе, которая развернула к себе всех тренеров шоу. Сегодня в проекте появились новые вокалисты.

Напомним, что кресла "Голосу країни" в этом году заняли Святослав Вакарчук, Оля Полякова, DOROFEEVA и Потап. Впервые на проекте появилось и пятое кресло – в нем сидят Александра Зарицкая и Андрей Мацола. Согласно новым правилам, они могут дать второй шанс участнику, которого не выбрали тренеры шоу.

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Начал новый выпуск вокального талант-шоу Владимир Порубайло, который исполнил песню Eye of the tiger. Вокалиста выбрали Оля Полякова и Надя Дорофеева. С первой Владимир исполнил композицию "Мурка", но в итоге сделал выбор в пользу DOROFEEVA.

За кулисами шоу участник неожиданно сделал предложение своей любимой, которая пришла его поддержать. Конечно, девушка ответила "Да".

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Далее на сцену "Голосу країни" вышла Алучана Феджи из Харькова. Девушка исполнила хит группы KAZKA и ей дали шанс Александра Зарицкая и Андрей Мацола.

Дмитрий Цымбал, к которому развернули свои кресла Оля Полякова и Святослав Вакарчук, поет в хоре имени Веревки. Для слепых прослушиваний он выбрал известную композицию Luna, а также "Місяць на небі". В итоге Дмитрий выбрал команду Святослава Вакарчука.

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Далее на сцену шоу вышла Алина Лаврова, которой на гитаре подыгрывал ее супруг Юрий. К необычному дуэту развернулись три тренера – Полякова, Потап и Дорофеева. Потап предложил участникам выступать дуэтом, что подкупило пару.

Карина Аввакумова – актриса. Она пришла на проект, чтобы реализовать свою давнюю мечту – стать певицей. К сожалению, к ней не развернулся никто из тренеров "Голосу країни".

Следующей на сцену вышла 16-летняя Диана Матвийчук. Она спела композицию "Там, Куди Я Йду" и на последних секундах развернула к себе кресло Потапа.

Глеб Пархоменко из Херсона пришел на голос с треком I Wanna Be Your Slave победителей "Евровидения-2021" группы Måneskin. Парня выбрали сразу три звездных тренера: Святослав Вакарчук, Оля Полякова и Надя Дорофеева, но он пошел в команду последней.

Еще один участник слепых прослушиваний – Павел Тютюнник из Тернополя. Он растрогал своей душевностью и трагичной историей всех тренеров шоу. Но повернулись к нему Оля Полякова и Святослав Вакарчук, которые не упустили шанса и спели вместе с конкурсантом. Павел присоединился к команде Вакарчука.

Тарас Полях вышел на сцену "Голосу країни", чтобы посвятить песню своей любимой девушке. Веронику он порадовал, а вот тренеров не удивил.

Следующей на сцену проекта вышла Юлия Штоля. Девушка поет в ресторане и мечтает о большой сцене. К ней развернулись все тренеры, но Юлия выбрала команду Потапа.

Александр Десятников из Днепра занимается гончарством и любит петь. Он пришел на проект с песней ОЕ – "Без тебе мене нема". К Саше развернулся только Потап, так что у парня не было другого выбора, как присоединиться к его команде.

Еще одна участница слепых прослушиваний Алиса Финашкина - мама двоих детей. Девушка пришла на голос ради исполнения своей мечты. Второй шанс ей подарили Александра Зарицкая и Андрей Мацола.

Последним на сцену вокального талант-шоу вышел участник из Казахстана Димаш Даулетов. Он удивил аудиторию исполнением известного хита I Have Nothing. К нему развернулись все тренеры, но парень выбрал Олю Полякову.

Ранее мы писали, что Полякова исполнила Мурку с участником "Голосу країни" и расстроила Вакарчука.