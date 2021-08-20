Украинские звезды устроят яркий перформанс на берегу Днепра: коротко о закулисье шоу "З Днем народження, Україно!"

В День Независимости Украины, 24 августа, в 17:40 зрители канала "Украина" увидят грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!", в котором примут участие любимые артисты миллионов украинцев

Украинские звезды споют на концерте «З Днем народження, Україно!» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как проходили съемки масштабного концерта, почему судьба шоу оказалась под угрозой и какие сюрпризы приготовили звезды зрителям – артисты раскрывают секреты праздничного эфира.

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По словам креативного продюсера канала "Украина" Владислава Филимонова, этот концерт можно без преувеличения назвать самой сложной постановкой канала:

оказалось, что не так просто установить огромную конструкцию сцены на песок, ведь съемки проходили на берегу Днепра.

накануне стояла невероятная жара, при +35 градусов технике очень сложно работать.

19 июля – день съемок – запомнится киевлянам небывалым ураганом.

Оля Полякова выступит на грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Владислав Филимонов поясняет, что команда была готова работать в дождь, но была совершенно не готова к такому ветру:

Половину световых приборов залило так, что их включать было опасно. А все звуковое оборудование – весь узел, который обеспечивал звуком всю съемочную площадку – было разрушено. Но мы и не думали отменять съемки. Наши подрядчики и все мы бросили все силы на поиски нового оборудования.

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В результате его собирали по всему Киеву, а привести и установить все оборудование успели в последний момент.

Наталья Могилевская выступит на грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Часть артистов будут петь свои хиты, а некоторые исполнят композиции своих коллег, но презентуют их в совершенно новом прочтении. Например, певица Анастасия Приходько исполнит всем известный хит Ирины Билык "Так просто". Сама Ирина Билык, помимо своей песни "Любовь яд", также споет трек "Океанами стали" из репертуара ALEKSEEV. А вот ALEKSEEV презентует композицию "Зіронька" Александра Пономарева.

VERKA SERDUCHKA выступит на грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Порадует зрителей новой версией композиции Гайтаны "Два вікна" Артем Пивоваров, но в выступлении зрители услышат и ноты его суперхита "Дежавю", который взорвал все украинские чарты:

Это будет некий римейк, обещаю – очень интересный. Помню, в юношеские годы я пел на конкурсах песни Гайтаны. Она, на мой взгляд, – один из самых фирменных музыкантов нашей страны. Ее голос, манера исполнения очень вдохновляли меня.

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Группа VV выступит на грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Победительница "Евровидения" Руслана в праздничном шоу канала "Украина" исполнит свой хит "Дикі танці". А легендарная группа "ВВ" выступит с одной из самых популярных украинских песен "День народження". Оказывается, создавая этот хит, его авторы вкладывали в него несколько иной смысл, чем сейчас привыкли считать, рассказал Олег Скрипка:

Коли ми з "ВВ" писали цю пісню, то замислювали, що це народження відчуттів, кохання. Але так сталося, що ми граємо її на усіх визначних датах – днях народження, ювілеях і тепер, що дуже відповідально – на ювілеї нашої неньки України.

NK выступит на грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Популярная певица, капитан звездной "сотни" нового вокального проекта "Співають всі!" Наталья Могилевская исполнит свои хиты "Я завелась" и "Відірватись від землі", суперстар NK | Настя Каменских порадует поклонников невероятно чувственной песней "Обіцяю", всенародная любимица VERKA SERDUCHKA зажжет под композиции "Гуляночка", "Make It Rain Champagne" и "Dancing Lasha Tumbai".

Олег Винник выступит на грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!"

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Олег Винник споет свою легендарную "Вовчицю" и хит Христины Соловий "Тримай". И какой же праздник без выступления Оли Поляковой, которая своей энергией и драйвом заряжает всех вокруг.

Также в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители канала "Украина" увидят впечатляющие выступления таких звезд, как:

MONATIK,

Макса Барских,

TAYANNA,

Павла Зиброва,

Оли Цибульской,

SLAVA KAMINSKA,

Арсена Мирзояна,

Lida Lee,

групп DZIDZIO,

KAZKA,

"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ",

Go A,

KADNAY.

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