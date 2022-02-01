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Притула и Приходько проверят свою логику и интуицию в шоу Игры талантов

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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1 февраля, 15:21
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Телеканал Украина продолжает раскрывать имена знаменитостей, которые в новом развлекательном шоу "Игры талантов" по всемирно известному формату Game of Talents компании Fremantle будут помогать игрокам разгадывать скрытые таланты украинцев
Сергей Притула и Анастасия Приходько станут гостями шоу "Игры талантов"
Сергей Притула и Анастасия Приходько станут гостями шоу "Игры талантов" / Фото: Instagram

Одной из таких пар станет популярная певица Анастасия Приходько и звездный ведущий Сергей Притула. За кулисами артисты рассказали, какими чувствами будут руководствоваться в интересной игре и с какими сложностями столкнулись на съемочной площадке.

Масштабное шоу "Игры талантов" соберет в одном месте украинцев, у которых есть смелые и полезные мечты, на реализацию которых нужны деньги. В каждом выпуске игроки будут бороться за 150 тысяч гривен, разгадывая скрытые оригинальные таланты 11 незнакомцев. Сделать это достаточно непросто, ведь продюсеры шоу приготовили интересные головоломки и загадки, чтобы максимально запутать игроков.

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Вскоре шоу стартует на ТВ
Вскоре шоу стартует на ТВ / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Поэтому участникам помогут звездные гости, которые будут меняться в каждом эфире. Одними из таких будут Анастасия Приходько и Сергей Притула. Звезды нацелены на победу для своих партнеров, а вот кому удастся дойти до финала и, возможно, получить главный приз – станет известно вскоре.

Анастасия Приходько рассказа о шоу "Игры талантов"
Анастасия Приходько рассказа о шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба

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Я впервые участвую в шоу такого формата, признаюсь, это довольно непросто! Нам предложены некоторые категории талантов, с которыми мы не знакомы, я даже не до конца понимаю некоторые термины – в этом основная сложность. И, честно говоря, меня это немного смущает, ведь я являюсь настоящим игроком – обожаю всевозможные игры, азарт, активность! Поэтому сделаю все, чтобы наша команда победила! – рассказала певица Анастасия Приходько.

Для Сергея Притулы названия некоторых талантов тоже оказались загадкой, однако главной сложностью ведущий назвал партнерство – игроки приходят в шоу для реализации величайшей мечты, а любой неправильный шаг может стать роковой ошибкой на пути к ней.

Сергей Притула рассказал о шоу "Игры талантов"
Сергей Притула рассказал о шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба

У меня был опыт работы в разных проектах, где нужно было пользоваться логикой и интуицией. Но сам не играл, больше того, даже представить себя не мог в этой роли. Однако понравился формат, и я здесь. Признаюсь, играть непросто – подсказки не всегда соответствуют видению, к тому же, на тебе лежит ответственность за участника, – поделился ведущий Сергей Притула с журналистами канала "Украина".

А кто еще из украинских знаменитостей будет участвовать в шоу "Игры талантов" и какие сложности им придется пройти ради победы, станет известно совсем скоро!

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Как сообщалось ранее, ведущим нового грандиозного шоу канала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO, а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде ​​соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чувство" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

DZIDZIO – ведущий нового шоу
DZIDZIO – ведущий нового шоу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Развлекательный проект по формату Game of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже два года спустя локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Испания, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, готовящей адаптацию этого невероятного проекта. Украинская версия будет насчитывать 12 эпизодов.

Смотрите новое грандиозное шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на телеканале "Украина"!

Напомним, на шоу придут Тина Кароль и Юлия Санина.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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