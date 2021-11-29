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"Продвигают своих": не все зрители остались довольны финалом Танців з зірками

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
29 ноября, 09:14
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Вчера вечером состоялся суперфинал танцевального проекта, победителями которого стали пара Артур Логай и Анна Карелина
Реакция Сети на победу Артура Логая в "Танцях з зірками"
Реакция Сети на победу Артура Логая в "Танцях з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Второе место досталось Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару, а бронзовое место заняли Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук. Мы подробно рассказывали, как прошел 13-й эфир шоу, а также днем ранее мы писали, какие две маски рассекретили в шестом выпуске шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина".

В соцсетях поздравляют пару-победителя, многие зрители уверены, что победа Артура Логая и Анна Карелиной – заслуженная. Пара всегда получала высокие баллы от судей, в их адрес всегда звучала похвала.

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Анна Карелина и Артур Логай в финале "Танців з зірками" / Фото: YouTube

Однако не все довольны результатами суперфинала "Танців з зірками". Пользователи считают, что кубок должен был достаться другому актеру – Константину Войтенко.

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  • "Победа была Кости Войтенко. Этот сезон одно расстройство"
  • "Вообще не согласен"
  • "Ужас"

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

А кому-то из зрителей было известно заранее, что победит Артур. Более того, зрители уверены, что победа была спланирована:

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  • "Нет, по намекам было понятно, что он выиграет, но сейчас более видно, что все договорено заранее"

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

Но все же многие, как мы уже отметили выше, рады такому финалу и считают Артура и Анну заслуженными победителями:

  • "Самый незвездный сезон шоу, но точно сильнейший из последних (конкурентный, без явного фаворита). И все три пары-финалисты – достойные, но победила лучшая паря, именно пара. Честно".

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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