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Пятым судьей второго сезона шоу Маска стал Андрей Данилко

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 августа, 12:36
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Телеканал "Украина" преступил к съемкам второго сезона гипершоу "Маска" и совсем скоро на экраны вернутся наши любимые звездные судьи и новые персонажи
Андрей Данилко стал пятым звездным судьей шоу "Маска"
Андрей Данилко стал пятым звездным судьей шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

В это сложно поверить, но Андрей Данилко до последнего момента был не уверен, что станет снова детективом шоу "Маска" во втором сезоне.

Я настолько занят, что хотел отказаться. Думал, что займусь своими делами, приготовлю для зрителей что-то новое. Правда – у меня были совсем другие планы, – заявил Андрей Данилко.

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Но когда ему показали рисунки детей, которые по-настоящему полюбили этот проект, он просто не смог устоять.

Я был поражен, увидев эти эскизы. Понимаете, сейчас на телевидении вообще нет интересного детского контента. А наше шоу пришлось детворе по душе, им так понравилось разглядывать и угадывать эти веселые маски... В общем, дети с таким трепетом рисовали эти эскизы, что я решил – садись, Андрюша, в "Маску" и отгадывай, – добавил артист.

В новом сезоне масштабного проекта телеканала "Украина" мы увидим звездных детективов в том же составе, который так полюбился украинским зрителям: NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO и Андрей Данилко.

Судьи второго сезона гипершоу "Маска"
Судьи второго сезона гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Как сообщалось ранее, во втором сезоне грандиозного проекта "Маска" зрители познакомятся с двадцаткой совершенно новых героев. Одним из них стал таинственный персонаж Скандал. Поклонники шоу уже назвали множество вариантов, кто из звезд может скрываться в этом образе. Ведущим масштабного проекта останется Владимир Остапчук.

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Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук
Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, украинский проект "Маска" – это адаптация всемирно известного формата The Masked Singer компании Fremantle, который выходит в 40 странах мира.

Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

Смотрите репортаж с презентации проектов телеканала "Украина":

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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