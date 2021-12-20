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Разгадать невозможно: в спецвыпуске Маски появится самый скрытный персонаж (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
20 декабря, 17:26
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В канун Нового года, 31 декабря, телеканал "Украина" покажет специальный выпуск грандиозного шоу "Маска", в котором примут участие несколько новых масок
В шоу "Маска" появится Новорічна кулька
В шоу "Маска" появится Новорічна кулька / Фото: Скриншот из YouTube

Множество загадок, известные гости и непревзойденные звездные детективы в проекте "Новорічна Маска" будут поражать яркими номерами и шутками.

Среди новых зимних персонажей, о которых мы ранее уже рассказывали, появится и неотъемлемый символ праздников – Новорічна кулька. Чего ждать от очаровательной гости?

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Новорічна кулька появится в спецвыпуске шоу "Маска"
Новорічна кулька появится в спецвыпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

На сцене масштабного шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" яркая и зажигательная Новорічна кулька сразу вызовет шквал оваций, ведь без нее не представляет праздника ни один украинец.

Однако героиня окажется немногословной и вместо рассказа презентует звездным детективам подарки. В гигантском мешке Деда Мороза эксперты найдут множество вещей, таких как: свадебное платье для куклы, пяльцы, гитара, морская звезда, старый телефон, каблуки и различные специи. Кто же спрятался под маской?

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Я не знаю, кто это. Мне кажется, это человек без квартиры – все вещи носит с собой, – смеясь, прокомментировал Андрей Данилко.

Андрей Данилко и Оля Полякова в шоу "Маска"
Андрей Данилко и Оля Полякова в шоу "Маска" / Фото: Скриншот из видео

Новорічна кулька поразит своей активностью даже несмотря на гигантский костюм.

Буду вашей главной загадкой, ведь из всех частей моего тела вы сможете увидеть только пальцы на руках и ногах. Однако и они спрятались в полосатом комбинезоне, – отметила Новорічна кулька. – Идя на сцену, я, конечно, принарядилась – украсила свой 1,5-метровый шарик золотым бантом. Хорошо получилось, правда?

Новорічна кулька в шоу "Маска"
Новорічна кулька в шоу "Маска" / Фото: Скриншот из видео

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А вот смогут ли детективы вместе со зрителями узнать личность, скрывающуюся под этим костюмом, станет известно совсем скоро.

Шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых популярные певицы, певцы, группы, телеведущие и даже спортсмены.

Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска" 31 декабря, в 20:00, на телеканале "Украина"!

Узнайте, как прошел девятый выпуск гипершоу "Маска" и кто попал в финал проекта.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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