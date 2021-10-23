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Роман Свечкоренко о своем вылете из Холостячки: "Внутри неодолимое чувство несправедливости"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
23 октября, 18:39
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В новом выпуске романтического реалити Злата Огневич отправила домой сразу троих участников. Оказалось, что Роман все еще официально не разведен
Роман Свечкоренко высказался о своем вылете из "Холостячки-2"
Роман Свечкоренко высказался о своем вылете из "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/holostyakstb

В шестом выпуске шоу "Холостячка-2" Злата Огневич отправила домой сразу несколько мужчин, что стало неожиданностью для всех участников шоу. Среди них оказался Роман Свечкоренко, который еще не разведен со своей супругой, хотя расстались они давно.

Напомним, что сегодня, в 21:00, на телеканале "Украина" стартует второй сезон гипершоу "Маска". В первом выпуске зрителям покажут семь новых персонажей.

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Злата поставила Роману условие: он должен завершить развод и тогда сможет вернуться на проект в любой момент.

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В Instagram-профиле Свечкоренко высказался о своей судьбе на "Холостячке-2". Все произошедшее он называет несправедливостью:

Ну вот и все… У меня внутри просто неодолимое чувство несправедливости по отношению ко мне и к ситуации, которая произошла, – написал Роман.

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Экс-участник "Холостячки-2" также объяснил, почему так отреагировал на испытание полиграфом. Роман подчеркнул, что ему было неприятно и совершенно не хотелось говорить о своих прошлых отношениях на всю страну.

Могу я нервничать и быть недовольным, когда нагло вторгаются в мои границы? Полиграф был лишним! Я отвечал на вопросы, которые мне никогда не задавала Злата! Зачем, если их можно задать прямо мне и я на них отвечу, – написал в соцсети Роман Свечкоренко.

Роману не понравилось, что он не мог отказаться от полиграфа, а это, по его мнению, совершенно не честно. Так или иначе, он покинул "Холостячку-2".

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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