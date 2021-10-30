Рост самого высокого персонажа Маски – 3,3 метра: смотрите, как он выглядит

В первом эфире самого любимого шоу миллионов "Маска", которое выходит по субботам в 21:00 на телеканале "Украина", на сцене появилось милое Порося. Эта маска сразу привлекла к себе внимание, ведь ее габариты существенно отличаются от других героев

Порося - самый высокий персонаж второго сезона шоу "Маска" / Фото: YouTube

Художники по костюмам проекта "Маска" рассказали, какие секреты скрывает Порося. Напомним, что уже сегодня вечером телеканал "Украина" покажет второй выпуск самого загадочного и звездного шоу страны.

Так, самый счастливый участник второго сезона популярного шоу-детектива Порося в премьерном выпуске проекта исполнил хит этого года, песню "Гуси" певца Wellboy. Однако один выход участника удивил всех, ведь маска оказалась не только невероятно милой, но и просто огромной.

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Порося – самый высокий герой проекта! Он достигает 3,3 метра в высоту! Однако не только этим он отличается, мы с моими мастерицами между собой называем его однокомнатной квартирой. Только представьте, он в два раза больше Циклопа, – комментирует художница по костюмам гипершоу "Маска" Леся Патока.

Смотрите выступление Порося в первом выпуске шоу "Маска":

Для того, чтобы звезда внутри маски могла двигаться, мастерам пришлось разработать новую технологию пошива костюма. Так, был создан специальный жилет, который собственно и держит на себе всю конструкцию. А еще выяснилось, что огромную голову Порося пришлось переделывать несколько раз, ведь маска не проходила ни в какие двери.

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Мы долго не могли понять, как правильно сконструировать голову, ведь она невероятно большая. Позже наша команда, которая занимается скелетами героев – их основой, придумала такую ​​технологию, благодаря которой часть маски вминается во внутрь, – поделилась секретом Леся Патока.

Порося на шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Более того, Порося имеет свою уникальную историю, оно не обычное, а святое и является ангелом-хранителем одного из звездных детективов. Голову героя украшает нимб, со спины растут крылья, которые светятся ярко-желтым светом, а его хвост крутится, когда герой радуется.

А кто именно скрывается под удивительной маской Порося, зрители телеканала "Украина" узнают в новых выпусках любимого шоу "Маска".

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Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" по субботам в 21:00 на телеканале "Украина"!