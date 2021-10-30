Поцелуй Винника и жена для Данилко: самое интересное из второго выпуска Маски

Этим вечером на телеканале "Украина" показали второй выпуск самого звездного и самого загадочного шоу "Маска". Все подробности – в нашем материале

Как прошел второй выпуск шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Долгожданный второй выпуск шоу-детектива "Маска" порадовал публику новыми персонажами. Они по очереди выходили на сцену и запутывали своими подсказками звездных детективов – NK | Настю Каменских, Олега Винника, Олю Полякову, Андрея Данилко и DZIDZIO.

Напомним, что неделю назад мы на шоу "Маска" рассекретили первого участника, который, как оказалось, связан с Андреем Данилко.

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Второй выпуск открыл невероятный Грифон. Звездные детективы "Маски" предположили, что в этом костюме прячется кто-то очень высокий. Среди их вариантов были Станислав Боклан, Александр Усик, Александр Шовсковский и даже Олег Ляшко.

Грифон во втором выпуске "Маски" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Второй загадочный участник – Шмель. Подсказки этого участника тоже не особенно помогли детективам "Маски", зато его выступление понравилось абсолютно всем в зале. Кто же прячется за маской Шмеля? Оля Полякова уверена, что это Сергей Бабкин.

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Шмель во втором выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Далее на сцену "Маски" вышла Горилла. В своих подсказках участница не была многословна, а вот после ее выступления звездные детективы единогласно сошлись во мнении, что это Джамала.

Забавно, что сперва звездные детективы сватали Горилле Андрея Данилко, но маска выбрала Олега Винника, которого даже поцеловала прямо на сцене.

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Горилла призналась в любви Олегу Виннику во втором выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Пришло время первого голосования и первым номинантом на разоблачение во втором эфире шоу "Маска" стал Грифон.

Далее на сцену вышел белый Тигр, который исполнил песню "Любовь, похожая на сон", очаровав и растрогав всех присутствующих в зале. Дзидзьо и Оля Полякова уверены – это Иво Бобул или Артем Пивоваров.

Загадочный Тигр во втором выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Еще один участник второго сезона – Скандал. Этой невероятной маски нет ни в одной адаптации шоу, кроме Украины. Олег Винник предположил, что это Светлана Лобода, но после подсказок маски детективы решили, что это Слава Каминская или же Екатерина Осадчая.

Скандал на шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Мухомор впечатлил зрителей "Маски" своим невероятным костюмом, а еще растрогал зрителей шоу и детективов проникновенным исполнением песни "Мой рай" – МакSим. Кто прячется под этой маской – загадка для всех.

Мухомор во втором эфире шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Совеня заставило танцевать весь зал шоу "Маска", но вариантов, кто же может прятаться в этом удивительном костюме – у звездных детективов практически нет. Оля Полякова лишь сказала, что это может быть Wellboy.

Совеня на сцене "Маски" во втором эфире / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Пришло время второго голосования, по итогам которого, в номинацию к Грифону попал Мухомор. Теперь из двух номинантов зрителям в студии "Маски" необходимо было выбрать того, кто снимет маску и покинет шоу, а главное – рассекретит себя.

Зал "Маски" проголосовал за то, чтобы узнать, кто же под маской Грифона. Признаться, нам и в голову не пришло бы, что это известный украинский футболист!

Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" по субботам в 21:00 на телеканале "Украина"!

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