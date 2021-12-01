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Самый брутальный участник Холостячки Юрий Рудый: Мне Злата изначально не была интересна

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
1 декабря, 15:18
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Уже совсем скоро мы узнаем, кто станет победителем шоу "Холостячка-2". А пока давайте вспомним самых ярких участников проекта, а конкретнее – Юрия Рудого, который покинул шоу после первой церемонии роз
Юрий Рудый признался, что ему не интересна Злата Огневич, но он уважает ее как человека
Юрий Рудый признался, что ему не интересна Злата Огневич, но он уважает ее как человека / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, facebook.com/yuriy.rudy.9

"Сегодня" связались с Юрием Рудым, чтобы расспросить у него о жизни после короткого, но такого яркого участия в шоу "Холсотячка-2". Юрия считают одним из самых брутальных и скандальных участников проекта, ведь после ухода он заявил, что из-за монтажа перед телезрителями он предстал совсем не таким, каким является в жизни.

Полное интервью с Юрием совсем скоро выйдет на нашем сайте, а пока предлагаем узнать, как кинопродюсер и сценарист относится к Злате Огневич и следит ли он за ее жизнью в соцсетях.

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Нет, мне эта девушка изначально не была интересна, но как к человеку, который сам многого добился, я отношусь к ней с глубоким уважением. Было несколько незначительных сообщений в соцсетях и на этом все, – рассказывает нам Юрий.

Юрий Рудый не следит за Златой Огневич в соцсетях
Юрий Рудый не следит за Златой Огневич в соцсетях / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

По словам Рудого, он не следит не только за Златой, но и не интересуется другими известными личностями или блогерам в социальных сетях – если только, конечно, они не знакомы лично.

У меня есть близкие мне люди, о которых я могу позаботиться, а какие-то чужие мне люди, которые придают публичности каждому своему "пуку" у меня абсолютно не вызывают интереса, – заявляет Юрий в интервью "Сегодня".

Кого же выберет Злата Огневич? Пока никто не знает. Точно так же все гадают, кто скрывается за масками невероятных персонажей в гипрешоу "Маска" на телеканале "Украина". К слову, узнайте, кто является фаворитом Оли Поялковой в шоу "Маска".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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