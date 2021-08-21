Сегодня премьера шоу Співають всі: чего ждать от выпуска и кто станет главным гостем

Участники вокального шоу будут соревноваться за супер приз в 500 тысяч гривень, а поддерживать их будут 100 звездных судей

Сегодня стартует грандиозное шоу «Співають всі!» на телеканале «Украина» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Приготовьтесь к музыкальному взрыву в мире украинского телевидения! Уже сегодня на телеканале "Украина" стартует самое народное шоу "Співають всі".

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На сцену выйдут люди разных возрастов, профессий и музыкальных предпочтений. Вместе со звездной сотней судей участников будет оценивать и нынешний представитель Украины на "Евровидении" – группа Go_A.

Не надо себе ставить цель понравиться, здесь главное запомниться, показать себя настоящего. Потому что если ты пытаешься кому-то что-то показать – это никогда не бывает естественно. А когда ты просто такой, какой есть, как показывает практика, личный опыт, это работает, – говорит фронтвумен Екатерина Павленко.

Группа Go_A станет звездной гостей первого выпуска шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На сцене появятся и опытные музыканты и новички, которые готовы променять надоевшую синицу на желаемого журавля и покорить сцену певучего шоу страны "Співають всі".

Мне важно, чтобы человек своей работой, пением своим, поведением на сцене цепляла, вызвала мурашки, чтобы человек нес какую-то идею и была чем-то наполнена и тогда это всегда чувствуется, – признался Сергей Танчинец из группы БEZ ОБМЕЖЕНЬ, который тоже попал в сотню жюри.

Фронтмен "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец / Фото: пресс-служба

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Артем Пивоваров перед съемками шоу тоже рассказал, на что в первую очередь будет обращать внимание.

Прежде всего это харизма, энергетика, которую излучает исполнитель. И умения и способности владеть своими вокальными данными, – поделился артист.

Артист и саундпродюсер Артем Пивоваров / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Проект такого формата и масштаба на украинском телевидении покажут впервые. Наша адаптация "Cпівають всі" несколько отличается от британского оригинала, а это делает шоу еще увлекательнее и зрелищнее!

Подробнее о первом выпуске "Співають всі" смотрите в сюжете:

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