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Секретный конверт Данилко и голая Горилла: как прошел четвертый выпуск гипершоу "Маска"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
14 ноября, 01:29
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В эту субботу телеканал "Украина" показал четвертый эпизод гипершоу "Маска". Узнайте самые интересные подробности нового эпизода
/ Фото: пресс-служба

В новом выпуске самого загадочного шоу ведущий Владимир Остапчук нарядился в одного из персонажей популярного сериала "Бумажный дом" – образы Владимира, как и все маски, тоже удивляют зрителей каждый эфир.

Ну, а первым из всех персонажей гипершоу на сцене выступило милое и трогательное Совеня. Звездные детективы предположили, что за маской может скрываться фронтмен группы "ТіК". Совеня исполнило песню "День народження" легендарной группы "ВВ".

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Фото: скриншот

Следующим на сцену вышел Скандал. За этой маской, по мнению детективов, скрывается прекрасная незнакомка. Маска исполнила символичную композицию Тины Кароль – "Скандал". Вот версии Андрея Данилко, Оли Поляковой, NK|Насти Каменских, Олега Винника и DZIDZIO:

  • Телеведущая и модель Светлана Вольнова
  • Экс-солистка группы НЕАНГЕЛЫ Виктория Смеюха
  • Экс-солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская
  • Травести-дива Монро
  • MARUV
  • Елена Кравец

К слову, Слава и Вика попали в этот список из-за того, что у Скандала довольно низкий женский вокал.

Фото: скриншот

Яркий Мухомор исполнил песню Верки Сердючки "Гуляночка". Все звездные детективы бросились в пляс, кроме...Андрея Данилко – он не стал танцевать под свою композицию.

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Фото: скриншот

Андрей Данилко заявил, что сразу же отгадал, кто прячется под маской Мухомора. Свою догадку он записал на бумажке и сложил в конверт, который отдал Владимиру Остапчуку.

Фото: скриншот

Наступило время первого голосования звездных детективов и зрителей из зала – они должны были решить, кто из первой тройки масок должен быть разоблачен. В результате голосования претендентом на раскрытие маски стало Совеня.

Второй пул выступлений открыл секс-символ шоу – Тигр. В этом выпуске он дал новую подсказку звездным детективам – Тигр заявил, что еще в детстве нашел свое призвание.

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Фото: скриншот

Детективы поинтересовались у Тигра, не актер ли он, на что тот ответил, что актер, а вот профессиональный ли – решать другим.

И вот три версии, согласно которым под маской может скрываться:

  • Виталий Борисюк
  • Иво Бобул
  • Влад Дарвин
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Далее выступила Горилла – любимица Олега Винника. Она исполняла композицию Hot Staff. У детективов есть версия, что это TAYANNA или Руслана. А Настя Каменских перечислила сразу несколько "подозреваемых": Юлия Санина, Евгения Власова, Виктория Булитко и Джамала!

К слову, DZIDZIO обратился с просьбой к продюсерам шоу – он попросил одеть Гориллу, так как, по его мнению, она ходит совершенно голой, а ее нужно нарядить в платье.

Фото: скриншот

Проникновенное исполнение Джмилем песни "Беги по небу" Макса Фадеева вызвало мурашки по коже у всех, кто был в зале. Номер Джмиля был посвящен проблемам экологии.

Фото: скриншот

Оля Полякова заявила, что под маской скрывается Никита Алексеев. Ее коллеги предположили, что там могут скрываться Артем Пивоваров либо Дмитрий Шуров.

Настало время второго голосования. Из этой тройки аутсайдером стала Горилла. Вместе с Совеня он пережил третье голосование, в котором уже принимают участие только зрители "Маски".

Кто снял маску в четвертом эфире шоу "Маска" - читайте в нашем материале.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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