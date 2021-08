Сергей Танчинец, Светланы Белоножко и Филипп Коляденко: кто еще вошел в шестую десятку судей шоу "Співають всі"

21 августа состоится премьера нового талант-шоу, и телеканал Украина продолжает рассекречивать имена участников самого масштабного в нашей стране звездного жюри

Сергей Танчинец, Светлана Белоножко и Фил Коляденко вошли в седьмую десятку судей шоу Співають всі / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сегодня стало известно, что музыкальными экспертами проекта станут Сергей Танчинец, Амадор Лопес, Светлана Белоножко, Филипп Коляденко, Елена Филонова, Маша Гойя, Анна Свиридова, Сергей Мироненко, Мила Кузнецова и Алексей Кузнецов.

Сергей Танчинец стал звездным судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Фронтмен группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец уверен, что благодаря беспрецедентному количеству судей проект "Співають всі! станет самым честным вокальным шоу в Украине:

Один член журі – це лише один відсоток до успіху. Розкачати ж усіх дуже складно, та й домовитись із "сотнею" просто фізично неможливо. Учасникам залишається лише вражати своїми вокальними здібностями та харизмою. Саме за цими критеріями я натискатиму на червону кнопку.

Амадор Лопес стал звездным судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Хореограф и певец Амадор Лопес сам принимал участие в телепроектах, где его оценивало профессиональное жюри. Поэтому он прекрасно понимает, что будут чувствовать участники, выходя на сцену. Амадор обещает быть максимально справедливым и давать талантам шанс, который может кардинально изменить их жизнь.

Светлана Белоножко стала звездной судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Опыту народной артистки Украины Светланы Белоножко могут позавидовать многие. Певица признает, что современная поп-музыка значительно отличается от той, которую раньше пели артисты ее поколения, но это совсем не значит, что она ей не нравится:

Хочеться, щоб звучала і народна пісня, і сучасна, щоб ми почули красиві голоси, які дає нам українська природа. Так, зараз зовсім інша музика, але ми намагаємось бути з молодими артистами на рівні і нам це дуже подобається.

Филипп Коляденко стал звездным судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Участник группы KADNAY Филипп Коляденко – как раз яркий представитель молодого поколения украинских артистов. Он говорит, что такое большое количество талантливых людей в жюри делает проект "Співають всі! не похожим ни на одно другое вокальное шоу. А то, что все они собрались в одном месте, Фил шутя называет встречей выпускников украинского шоу-бизнеса.

Елена Филонова стала звездной судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Журналистка и блогер Елена Филонова знает, что такое быть в центре внимания, ведь за ее жизнью в Инстаграм следит целый миллион подписчиков. А современный артист должен не только обладать красивым голосом, но и быть интересным своей аудитории.

По ее словам она – не строгий член жюри:

На мой взгляд, строгость может присутствовать только на профессиональном уровне, когда дельные советы дают эксперты, которые разбираются в тембральности, нотах, октавах. А нам важно показывать не только свой профессионализм, но и проявлять человечность, простоту, быть поддержкой для участников, которые решились выйти на сцену и спеть перед таким количеством судей.

Маша Гойя стала звездной судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В свое время Маша Гойя принимала участие во многих вокальных конкурсах, а вот быть членом жюри для нее в новинку. Певица очень рада, что один из самых успешных телепроектов в мире теперь появится и в Украине, а среди участников будет обращать внимание на самобытных, ярких и интересных людей.

Анна Свиридова стала звездной судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анна Свиридова – продюсер и программный директор на радио. Она как никто другой знает, какие песни и артисты сейчас популярны и востребованы среди слушателей. По ее словам, у нее тоже есть музыкальное образование и она с удовольствием вспоминает свое хоровое детство, когда 100 человек поют все вместе.

Продюсер раскрывает секрет, как достичь успеха молодым артистам:

Можно обладать диапазоном в 4 октавы и не зацепить слушателя своей историй, а можно с трудом попадать в ноты, но так задеть за струны души, что перед тобой откроются все двери.

Сергей Мироненко стал звездным судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артист, вокалист и музыкант Сергей Мироненко согласен со своей коллегой. Он советует участникам быть открытыми и честными, петь душой, ведь зритель сразу чувствует, когда ты искренен на сцене.

Мила Кузнецова стала звездной судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот поющая модель plus-size, обладательница 15 размера груди Мила Кузнецова особенно ценит харизматических людей:

У кого-то харизма может быть врожденной способностью притягивать внимание окружающих, а у кого-то она появляется с опытом, когда человек постоянно в чем-то совершенствуется, становится увереннее в себе и даже в хорошем смысле наглее. Я люблю ярких, неординарных и веселых людей. Но не нужно забывать, что это все-таки вокальное шоу".

Алексей Кузнецов стал звездным судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

О вокале знает все оперный певец, украинский тенор, который выступает на больших сценах по всему миру, Алексей Кузнецов. Но и он отмечает, что одних лишь голосовых данных недостаточно, чтобы завоевать любовь зрителей:

Голос, техника, интерпретация, внутренняя харизма, энергетика человека – все важно. Если участник самобытный и никого не копирует, если он открытый, честный и необычный – я встану и поддержу его.

Напомним, согласно правилам шоу "Співають всі!", задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему. Чем громче звучит хор "сотни", тем больше шансов у конкурсанта дойти до финала, побороться за победу и денежный приз в размере полмиллиона гривен.

Телеканал "Украина" готовит уникальное шоу по формату All Together Now / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира.

Среди них:

Италия,

Франция,

Австралия,

Нидерланды,

Бразилия,

Дания,

Польша и другие.

Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.

Ведущим грандиозного проекта "Співають всі!" станет популярный шоумен, звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

