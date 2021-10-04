Смотрите, как выглядит персонаж Маски, которого придумал ребенок (фото)

Телеканал "Украина" продолжает раскрывать тайны нового сезона шоу-детектива "Маска". Художница по костюмам Леся Патока рассказала о необычном персонаже – Пальчике, эскиз которого создал ребенок

В шоу «Маска» появится персонаж, созданный по рисунку ребенка / Фото: телеканал "Украина"

В конце первого сезона шоу "Маска" телеканал "Украина" объявил конкурс детского рисунка. В редакцию программы поступило более 1000 писем с эскизами будущих масок и после недели жарких дискуссий внутри команды, новым героем второго сезона грандиозного шоу стала маска по имени Пальчика.

Я просто в восторге от такой идеи! И хотя мы перерисовали рисунок на эскиз, создаем нашу Пальчику, сохраняя все пропорции и детали автора. К примеру, на первоначальном эскизе одна рука маски худее, а другая – побольше, именно так это и будет выглядеть, – рассказала художница по костюмам шоу "Маска" Леся Патока.

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Оригинальный рисунок Пальчики / Фото: телеканал "Украина"

Создал уникальный персонаж настоящий поклонник шоу-детектива "Маска", 8-летний Елисей Маркишев из Киева.

В пост-шоу "Маска" я услышал, как Владимир Остапчук предложил всем прислать свои эскизы. Сказал взрослым: "Рисуйте вместе с детьми. Мы запускаем кастинг". И вот мы отправили рисунки и выиграл мой костюм Пальчики. Мне даже прислали сообщение о том, что мои костюмы самые яркие. Правда, взяли только Пальчику – она лучше всех подошла на шоу, – рассказал создатель Пальчики Елисей Маркишев.

Он также признается – создатели шоу полностью передали его задумку, а вот имя маски немного перепутали – Владимир Остапчук прочитал его, сделав ударение на предпоследний слог вместо первого, но так костюм стал еще более интересным.

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Пальчика. Эскиз Леси Патоки / Фото: телеканал "Украина"

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по международному формату The Masked Singer.

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Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" уже 23 октября в 21:00 на телеканале "Украина"!

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