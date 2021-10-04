Смотрите, как выглядит персонаж Маски, которого придумал ребенок (фото)

В конце первого сезона шоу "Маска" телеканал "Украина" объявил конкурс детского рисунка. В редакцию программы поступило более 1000 писем с эскизами будущих масок и после недели жарких дискуссий внутри команды, новым героем второго сезона грандиозного шоу стала маска по имени Пальчика.
Я просто в восторге от такой идеи! И хотя мы перерисовали рисунок на эскиз, создаем нашу Пальчику, сохраняя все пропорции и детали автора. К примеру, на первоначальном эскизе одна рука маски худее, а другая – побольше, именно так это и будет выглядеть, – рассказала художница по костюмам шоу "Маска" Леся Патока.
Создал уникальный персонаж настоящий поклонник шоу-детектива "Маска", 8-летний Елисей Маркишев из Киева.
В пост-шоу "Маска" я услышал, как Владимир Остапчук предложил всем прислать свои эскизы. Сказал взрослым: "Рисуйте вместе с детьми. Мы запускаем кастинг". И вот мы отправили рисунки и выиграл мой костюм Пальчики. Мне даже прислали сообщение о том, что мои костюмы самые яркие. Правда, взяли только Пальчику – она лучше всех подошла на шоу, – рассказал создатель Пальчики Елисей Маркишев.
Он также признается – создатели шоу полностью передали его задумку, а вот имя маски немного перепутали – Владимир Остапчук прочитал его, сделав ударение на предпоследний слог вместо первого, но так костюм стал еще более интересным.
Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по международному формату The Masked Singer.
Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" уже 23 октября в 21:00 на телеканале "Украина"!
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