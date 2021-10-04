Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов

Камбэк "Тату"

Украина на Оскаре

Insta-развод

Лорак в Киеве

Скандал с Мисс

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Смотрите, как выглядит персонаж Маски, которого придумал ребенок (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
4 октября, 15:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Телеканал "Украина" продолжает раскрывать тайны нового сезона шоу-детектива "Маска". Художница по костюмам Леся Патока рассказала о необычном персонаже – Пальчике, эскиз которого создал ребенок
В шоу «Маска» появится персонаж, созданный по рисунку ребенка
В шоу «Маска» появится персонаж, созданный по рисунку ребенка / Фото: телеканал "Украина"

В конце первого сезона шоу "Маска" телеканал "Украина" объявил конкурс детского рисунка. В редакцию программы поступило более 1000 писем с эскизами будущих масок и после недели жарких дискуссий внутри команды, новым героем второго сезона грандиозного шоу стала маска по имени Пальчика.

Я просто в восторге от такой идеи! И хотя мы перерисовали рисунок на эскиз, создаем нашу Пальчику, сохраняя все пропорции и детали автора. К примеру, на первоначальном эскизе одна рука маски худее, а другая – побольше, именно так это и будет выглядеть, – рассказала художница по костюмам шоу "Маска" Леся Патока.

Реклама
Оригинальный рисунок Пальчики / Фото: телеканал "Украина"

Создал уникальный персонаж настоящий поклонник шоу-детектива "Маска", 8-летний Елисей Маркишев из Киева.

В пост-шоу "Маска" я услышал, как Владимир Остапчук предложил всем прислать свои эскизы. Сказал взрослым: "Рисуйте вместе с детьми. Мы запускаем кастинг". И вот мы отправили рисунки и выиграл мой костюм Пальчики. Мне даже прислали сообщение о том, что мои костюмы самые яркие. Правда, взяли только Пальчику – она лучше всех подошла на шоу, – рассказал создатель Пальчики Елисей Маркишев.

Он также признается – создатели шоу полностью передали его задумку, а вот имя маски немного перепутали – Владимир Остапчук прочитал его, сделав ударение на предпоследний слог вместо первого, но так костюм стал еще более интересным.

Реклама

Пальчика. Эскиз Леси Патоки / Фото: телеканал "Украина"

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по международному формату The Masked Singer.

Реклама

Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" уже 23 октября в 21:00 на телеканале "Украина"!

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Брэд Питт для фильма «Вавилон»
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Холостячки для Илона Маска
TOП-5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Все обсуждают
Украинцы массово скупают билеты на концерт Måneskin в Киеве
Сколько стоит билет сейчас!?
Опрос
Ожидаемая премьера
В прокат вышел "Титан" – победитель "Канн-2021"
Что нужно знать о фильме
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять