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Смотрите, как выглядит самый сексуальный персонаж гипершоу Маска – Винова Краля (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
7 сентября, 16:36
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Создатели самого загадочного проекта страны продолжают знакомить нас с новыми участниками второго сезона. На этот раз зрителям показали Винову Кралю
Телеканал «Украина» представил самую сексуальную маску двух сезонов гипершоу «Маска»
Телеканал «Украина» представил самую сексуальную маску двух сезонов гипершоу «Маска» / Фото: телеканал "Украина"

Cреди фантастических персонажей проекта "Маска" появится противоречивая и загадочная Винова Краля. Ей создатели присвоили звание "самой сексуальной маски проекта".

Напомним, что ранее нам показали, как выглядит персонаж Фея.

Она одна из немногих, кто имеет ярко выраженную женскую фигуру, – рассказывает художница по костюмам гипершоу "Маска" Леся Патока. – Винова Краля одета в латексный комбинезон. У нее невероятная обувь, сделанная под заказ. А еще есть корсет с утрированными боками, созданный специально под костюм.

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Винова Краля
Винова Краля / Фото: телеканал "Украина"

На шее у Виновой Крали есть блестящее руно, которое дизайнеры делали собственноручно из материалов, привезенных из Азии.

Плечи героини покрывает шикарная шуба, на пошив которой ушло 20 метров бархата и больше 10 метров искусственного меха, имитирующего соболиный.

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Для создания лица Виновой Крали Леся Патока обратилась к дизайнерам, работающим с 3D-технологиями. Результат удивил всех!

Лицо маски создавалось на 3D-принтере, но так как костюм разрабатывали раньше, чем стало известно, кто спрячется внутри, снимали скан моего лица и под него создавали внутреннюю часть головы. Маску мы получили безликую – в базовом белом цвете, а уже потом рисовали черты лица своими руками. То есть это абсолютно уникальная маска, сделанная в едином экземпляре, – рассказала Леся Патока.

Еще одной особенностью маски стали руки – длинные и изящные пальцы героини сразу обращают на себя внимание. Но для мастеров работа над этой частью маски стала настоящим вызовом:

Руки нашей героини мы переделывали 5 раз! А все потому что пальцы Виновой Крали удлинены ровно в два раза. Мы придумали специальную технологию, с помощью которой звезда внутри костюма сможет легко ими шевелить и демонстрировать разные жесты. Это вызывает вау-эффект. В этом мы уже убедились! – поделилась Леся Патока.

Телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по международному формату The Masked Singer.

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Второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" мы увидим совсем скоро!

Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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