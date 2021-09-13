Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине

Топ фильмов Украины

Осадчей - 38!

Успенская - в Киеве?

Кино в Венеции

Концерт Барских

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Собрала всех бывших: Билык выступила на одной сцене с Дикусаром и Коляденко (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
13 сентября, 09:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица стала ведущей второго выпуска шоу "Танці з зірками", где исполнила свою песню вместе с бывшим возлюбленным Дмитрием Дкусаром – смотрите видео
Ирина Билык спела с Дмитрием Дикусаром, под аккомпанемент Коляденко
Ирина Билык спела с Дмитрием Дикусаром, под аккомпанемент Коляденко / Фото: Скриншот из YouTube

Этим летом Ирина Билык развелась со своим супругом – режиссером Асланом Ахмадовым. Сейчас артистка не состоит в отношениях, по крайней мере, она не объявляла об этом публично.

Билык поддерживает связь со своими бывшими партнерами. Накануне вечером она спела песню "Нас нет" с Дмитрием Дикусаром, с которым у нее был роман много лет назад, а аккомпанировал им еще один бывший Билык – Дмитрий Коляденко.

Реклама

В конце номера Коляденко подарил Ирине Билык цветы, а певица обратилась к обоим Дмитриям и пожелала им счастья рядом с ней. Неужели артистка намекнула на романтические отношения, либо она все еще любит кого-то из мужчин?

В Сети номер Билык и ее "эксов" восприняли по-разному: кто-то с восторгом, а кто-то – вовсе не понял, зачем собирать бывших в одном месте:

  • "Очень трогательно было, старая любовь не ржавеет"
Реклама

Скриншот из YouTube

  • "Обалденный номер! Очень классно, до мурашек"
  • "Я думаю, что поскачет год-два еще Ира и будут они дальше жить с Коляденко"

Скриншот из YouTube
Реклама

  • "Ну, если она просто сделала такой номер и не хотела ничего этой песней и номером сказать, тогда ладно, пусть будет, а так я не понимаю, зачем..."
  • "Начиналось все очень мило, а закончилось тройничном, кринж"

Скриншот из YouTube

С Дмитрием Коляденко Ирина Билык жила в гражданском браке три года, их отношения были достаточно скандальными – певица заявляла, что супруг ее постоянно ревновал и даже бил.

После отношений с Коляденко Ирина закрутила роман с Дмитрием Дикусаром, который был ее партнером по танцам. Пара заключила брак в Рио-де-Жанейро, который тоже продлился три года.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Венецианский кинофестиваль
Украинская премьера. "Носорог" Олега Сенцова
Как прошел показ
Все обсуждают
Концерт Макса Барских в Киеве
Что там было?
Бен Аффлек и Джей Ло на красной дорожке в Венеции
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять