Собрала всех бывших: Билык выступила на одной сцене с Дикусаром и Коляденко (видео)

Певица стала ведущей второго выпуска шоу "Танці з зірками", где исполнила свою песню вместе с бывшим возлюбленным Дмитрием Дкусаром – смотрите видео

Ирина Билык спела с Дмитрием Дикусаром, под аккомпанемент Коляденко / Фото: Скриншот из YouTube

Этим летом Ирина Билык развелась со своим супругом – режиссером Асланом Ахмадовым. Сейчас артистка не состоит в отношениях, по крайней мере, она не объявляла об этом публично.

Билык поддерживает связь со своими бывшими партнерами. Накануне вечером она спела песню "Нас нет" с Дмитрием Дикусаром, с которым у нее был роман много лет назад, а аккомпанировал им еще один бывший Билык – Дмитрий Коляденко.

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В конце номера Коляденко подарил Ирине Билык цветы, а певица обратилась к обоим Дмитриям и пожелала им счастья рядом с ней. Неужели артистка намекнула на романтические отношения, либо она все еще любит кого-то из мужчин?

В Сети номер Билык и ее "эксов" восприняли по-разному: кто-то с восторгом, а кто-то – вовсе не понял, зачем собирать бывших в одном месте:

"Очень трогательно было, старая любовь не ржавеет"

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Скриншот из YouTube

"Обалденный номер! Очень классно, до мурашек"

"Я думаю, что поскачет год-два еще Ира и будут они дальше жить с Коляденко"

Скриншот из YouTube

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"Ну, если она просто сделала такой номер и не хотела ничего этой песней и номером сказать, тогда ладно, пусть будет, а так я не понимаю, зачем..."

"Начиналось все очень мило, а закончилось тройничном, кринж"

Скриншот из YouTube

С Дмитрием Коляденко Ирина Билык жила в гражданском браке три года, их отношения были достаточно скандальными – певица заявляла, что супруг ее постоянно ревновал и даже бил.

После отношений с Коляденко Ирина закрутила роман с Дмитрием Дикусаром, который был ее партнером по танцам. Пара заключила брак в Рио-де-Жанейро, который тоже продлился три года.