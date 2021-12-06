Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022

Тизер Поттера

Стиль дочки Джоли

Мамы за 40

Дом Gucci. Рецензия

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Создатели шоу Маска показали главную новогоднюю маску этого сезона (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 13:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Не пропустите грандиозное шоу "Новорічна маска" 31 декабря, в 20:00, на телеканале "Украина"!
Смотрите, как выглядит Ялинка в шоу "Маска"
Смотрите, как выглядит Ялинка в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

В специальном выпуске любимого шоу миллионов "Маска" появится зажигательный и яркий символ новогодних праздников – Ялинка. Кто скрылся в уникальном костюме?

Одно появление Ялинки в шоу "Новорічна маска на каналі "Україна" озадачит зрителей и вызовет кучу вопросов. Не сдержатся и звездные детективы:

Реклама

Я вижу, что наша Ялинка гендерно-нейтральная. Только посмотрите, вроде бы Ялинка – она, а лицо и ноги мужские, – комментирует Оля Полякова на съемочной площадке шоу.

Ялинка появится в новогоднем выпуске "Маски"
Ялинка появится в новогоднем выпуске "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

Однако все ли так просто? Подсказки у героини тоже будут небанальными, а для того чтобы их услышать, детективам нужно будет выйти на сцену и водить хороводы вокруг звезды, хотя понравится это не всем.

Но по словам ведущего шоу Владимира Остапчука – это одно из невероятнейших действ в эфире, ведь зрители смогут увидеть самый дорогой хоровод из популярнейших артистов страны.

Реклама

На сцене шоу "Новорічна маска" Ялинка исполнит хит "Елки" VERKA SERDUCHKA и очарует своим видом. Звездные гости в зале даже назовут героиню "Ялинкою-ельфом", ведь та очень похожа на сказочных героев: острые уши, длинный нос, большие глаза и невероятно стройные длинные руки и ноги. Кстати, маска побила рекорд по длине стоп среди героев двух сезонов – они достигают более метра!

Надеюсь, мой костюм нравится вам так же, как и мне. Однако не спешите называть имена, ведь во мне скрыто так много загадок. Открою один секрет – в эти модные очки я смотреть не буду, для этого есть другое отверстие. Поэтому будьте внимательны! – поделилась Ялинка.

Шоу "Новорічна маска" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, Lida Lee; певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Gena VITER; актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", любимые ведущие телеканала "Украина" и многие другие.

Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна маска на каналі "Україна" 31 декабря, в 20:00!

Реклама

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять