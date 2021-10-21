Создательница костюмов шоу Маска Леся Патока рассказала, почему не каждый образ способен понравиться зрителю

23 октября, в 21:00 на канале "Украина" премьера первого выпуска нового сезона гипершоу Маска. Художница по костюмам Леся Патока рассказала, что ее вдохновляет на создание костюмов

Леся Патока - художник по костюмам в шоу "Маска"

Леся Патока признается – работа над костюмами для грандиозного шоу "Маска" дается нелегко. Огромное количество деталей и сроки усложняют задачу, но в то же время дизайнеры готовы делать все, чтобы зрители находили своих фаворитов среди множества участников.

Мне неприятно, когда по поводу чего-то говорят: "В Украине так не могут". А наша команда первым сезоном доказала – в Украине могут сделать с любовью и показать крутой уровень! Поэтому о работе над вторым сезоном я даже не раздумывала – сразу согласилась! – поделилась художница по костюмам шоу "Маска" Леся Патока.

Леся Патока тщательно работает над созданием каждого костюма

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Дизайнер подошли к работе крайне ответственно и разрабатывали персонажей с учетом ошибок, допущенных в первом сезоне. Так, внутри многих масок появились встроенные вентиляторы для циркуляции воздуха, а некоторые костюмы создавались по новым облегченным технологиям. Но все это не дает гарантии, что участник на 100% покорит зрителей.

У нас были такие истории, когда костюм классный, а звезда внутри не захотела в него вжиться, перетерпеть неудобства, типа ничего не видно, нечем дышать. Если человек не принимает ее условий, тогда его костюм мертвый – у него нет души, – рассказала художница по костюмам проекта канала "Украина".

Леся Патока

Во втором сезоне шоу "Маска" на сцену выйдут 10 героев, созданных дизайнером. И среди них Леся Патока уже может назвать своего фаворита:

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Мой фаворит – Тигр. Этот костюм достигает 2,20 метров в высоту и к тому же малоподвижный – в нем фантастический слой поролона, слой меха плюс сверху – лакированный плащ. Казалось бы, в маске Тигра нельзя не то что петь, в нем нельзя ни секунды прожить, но звезда внутри "колбасит" так, что мне порой кажется – это реальный тигр, – комментирует художница.

Как сообщалось ранее, канал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по ​​международному формату The Masked Singer.

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