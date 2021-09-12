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Співають всі: кто прошел в финал шоу в третьем эфире

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
12 сентября, 11:58
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Звездные эксперты вокального шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина" определили имена двух следующих финалистов. На этот раз в финал прошли девушки
Кто прошел в финал в третьем выпуске шоу "Співають всі"
Кто прошел в финал в третьем выпуске шоу "Співають всі" / Фото: телеканал "Украина"

20-летняя Екатерина Северова из города Вознесенск Николаевской области с самого детства занимается музыкой, поэтому у девушки ни разу не возникал вопрос о том, кем она видит себя в будущем.

Узнав о кастинге телеканала "Украина", Катя сразу подала заявку и не прогадала. За исполнение песни "Обійми" группы "Океан Ельзи" девушка получила от звездного жюри 99 баллов, сколько же баллов набрала ее конкурентка София Артеменко, но тайное голосование с результатом 49 против 42 отправило Екатерину в финал первой.

Песню "Обійми" я посвятила всем зрителям, которые желают скорейшего решения непростых событий в нашей стране. Я и подумать не могла, что пройду в финал – до сих пор приятно шокирована. Ощущение трудно передать словами, – поделилась Екатерина Северова за кулисами шоу "Співають всі!".

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Екатерина Северова / Фото: телеканал "Украина"

13-летней Софии Артеменко из Смелы снова пришлось бороться за место в финале. На этот раз ее соперником стал 15-летний Ярослав Рогальский из Киева. Но исполнение народной песни "Ой там на горі" Софией покорило звездных экспертов так, что те отдали девушке большинство голосов, и с результатом 90 против 41-го она стала второй финалисткой эфира.

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София Артеменко / Фото: телеканал "Украина"

София Артеменко признается – пением занимается всего 3 года, а выступление на шоу "Співають всі!" стало ее дебютом на большой сцене:

Все получилось неожиданно. Организаторы шоу увидели видео с моими выступлениями на YouTube-канале моей учительницы, и предложили мне принять участие в проекте. Я не ожидала такого высокого результата! Песни выбирали всей семьей и с учительницей. Они хорошо передают характер украинского народа: немного загадочный, но драйвовый.

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А удастся ли девушкам покорить "сотню" звездных экспертов в финале шоу, и кто станет их соперниками, зрители телеканала "Украина" увидят совсем скоро.

Смотрите грандиозное шоу "Співають всі!" по субботам в 21:00 на телеканале "Украина". Также выпуски шоу доступны эксклюзивно на OLL.TV!

О первом выпуске шоу "Співають всі!" узнайте в ролике:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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