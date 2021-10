"Співають всі!": кто из участников прошел в финал и что о них известно

Опытная солистка группы On i Ona Алена Жигарева, городская музыкантша Наталья Слаква, подростковый бэнд 7teens – и это далеко не все претенденты на победу

Звездный капитан шоу "Співають всі!" Наталья Могилевская / Фото: пресс-служба

Финал масштабного шоу состоится состоится уже в эту субботу. Приглашенным судьей будет Олег Винник.

Среди финалистов "Співають всі!" – 28-летний Валентин Мушинский из Луцка – участник группы ONE LIGHT INSIDE. Парень с детства любит музыку. На шоу "Співають всі!" попал благодаря своему коллеге-гитаристу, который заполнил за него анкету. Валентин поразил судей драйвовым исполнением песни Numb группы Linking Park, которая принесла ему 93 балла.

Реклама

Появление солистки группы On i Ona Алены Жигаревой в талант-шоу вызвало разные эмоции среди участников звездной сотни: некоторые посчитали, что это несправедливо по отношению к другим конкурсантам, которые еще не собирают тысячи людей на своих концертах, а некоторые отметили, что место Алены – на стене рядом с ними. Тем не менее, девушке удалось поразить жюри своим вокалом – композиция London Bridge из репертуара Fergie принесла ей 90 баллов и место в финале масштабного шоу.

Реклама

Другой участник 16-летний Муаяд Абдельрахим из Одессы занимается вокалом уже 5 лет. Несмотря на юный возраст, певец знает, как избавиться от страха и раствориться в выбранной композиции. Он покорил самое масштабное в нашей стране жюри исполнением песни "Люди, як кораблі" группы "Скрябин", которая принесла ему максимальные 100 баллов.

Еще один финалист киевлянин Вася Демчук пишет песни не только для себя, но и на продажу. Парень признался, что, выходя на сцену, он не стремится к борьбе, а просто кайфует. Благодаря исполнению хита Take me to church музыканта Hozier парень смог заработать 97 баллов и возможность выступить в финале.

Реклама

С самого детства занимается музыкой 20-летняя Екатерина Северова из города Вознесенск Николаевской области. У девушки ни разу не возникал вопрос о том, кем она видит себя в будущем. За трогательное исполнение композиции "Обійми" группы "Океан Ельзи" девушка получила от звездного жюри шоу "Співають всі!" 99 баллов.

"Эту песню я посвятила всем зрителям, которые желают скорейшего решения непростых событий в нашей стране", – рассказала о своем выступлении финалистка проекта.

С результатом 90 баллов за исполнение народной песни "Ой там на горі" в финал шоу смогла пробиться 13-летняя София Артеменко из Смелы. Участница призналась, что пением занимается всего 3 года, а выступление в талант-шоу канала "Украина" стало ее дебютом на большой сцене.

Наталья Слаква из Днепра – уже знаменитость, но пока среди простых людей. Она поет и играет на гитаре в электричках и трамваях уже 20 лет. Участница покорила самое масштабное в стране жюри проникновенным исполнением песни "Роман" дуэта "НЕАНГЕЛЫ" и с результатом 100 баллов прошла в финал проекта.

Подростковому бэнду "7teens" из Ивано-Франковска также удалось раскачать звездную сотню. В батле талантливые ребята исполнили трек группы Kalush "Зорі", который принес им 95 баллов и возможность посоревноваться за победу в шоу.

Яркий и зажигательный 39-летний Эскен Зова, который приехал со Львова, исполнил на большой сцене свою любимую песню – Proud Mary из репертуара Тины Тернер. Этим выступлением он заставил встать всех сто судей.

Вокальный ансамбль "Liberty" из Ровно для батла выбрал композицию Hallelujah группы Pentatonix, которая принесла им 82 балла. Такое же количество голосов набрала их соперница Марина Левченко, которая в итоге уступила место ребятам в финале.

"Мы искренне благодарны Марине за такой поступок. Она нам дала не только место в финале, а и частичку себя. Мы учимся держаться на сцене и в следующий раз будем еще больше стараться поразить судей и зрителей", – пообещали участники ансамбля "Liberty".

Израильтянин Шломо Низин на шоу "Співають всі!" прилетел специально, хотя сам он – одессит в 5 поколении. Шломо исполняет еврейскую музыку, играет на клавишных инструментах и на гитаре. Звездные судьи ожидали, что участник для своего выступления выберет какую-то еврейскую песню, однако Шломо удалось удивить жюри исполнением легендарной композиции Френка Синатры I love you, baby, которая принесла ему 100 баллов.

Для 20-летнего Владислава Мелентьева из Донецка выступление на масштабной сцене канала "Украина" – первый подобный опыт. Трогательным исполнением песни Perfect Эда Ширана участник просто заворожил всех судей на стене и набрал 92 балла.

За победу в проекте будет соревноваться и 13-летний Егор Уманец из Одессы. Его невероятное исполнение хита Creep группы Radiohead покорило всех, и с результатом 99 баллов Егор автоматически прошел в финал.

Последняя финалистка проекта – 30-летняя ODARA, жена известного музыканта и композитора Евгения Хмары. Интересно, что заявку на шоу за нее подал супруг. Участнице удалось покорить жюри невероятным вокалом и с результатом 90 баллов пробиться в финал.

Кто из них сможет еще раз впечатлить звездную сотню и станет победителем грандиозного проекта? Смотрите финал шоу "Співають всі!" в эту субботу, 16 октября, в 21:00 на канале "Украина".

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

Смотрите все выпуски шоу эксклюзивно на OLL.TV!

Другие новости о проекте "Співають всі!":