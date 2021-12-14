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Стартовал нацотбор на Евровидение 2022. Рассказываем, как будет проходить кастинг

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 20:47
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С 14 декабря Суспільне принимает заявки на участие в нацотборе на "Евровидение". А уже весной 2022 года состоится 66-й международный песенный конкурс
Суспільне объявило начало Нацотбора на "Евровидение-2022".
Суспільне объявило начало Нацотбора на "Евровидение-2022". / Фото: instagram.com/eurovision.ua

В скором времени состоится "Детское Евровидение", где Украину представит Елена Усенко. А уже в мае следующего года зрителей ждет песенный конкурс, где будут соревноваться взрослые исполнители.

С 14 декабря Суспільне начало принимать заявки на участие в национальном отборе на "Евровидение-2022". Кастинг будет состоять из двух этапов – всеукраинского предварительного отбора и финала.

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Так, всеукраинский предварительный отбор будет длиться с 14 декабря 2021 года по 24 января 2022 года. Заявки на участие в нацотборе можно посылать до 10 января. Для этого нужно полностью заполнить анкету, размещенную на сайте www.eurovision.ua.

Список попавших в финал нацотбора обнародуют не позднее 24 января 2022 года.

Финальный этап состоится в феврале 2022 года. Победителя определят во время прямого эфира голосованием жюри и зрителей.

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Отмечается, что песня, которую участник исполняет на конкурсе, должна быть оригинальной, созданной без использования других произведений, которая не выходила в релиз или не исполнялась публично до 1 сентября 2021 года. Трек могут выполнять на любом языке и он не должен длиться более трех минут.

Исключительные имущественные права в полном объеме должны принадлежать участнику с правом передавать их Суспільному и ЕМС в объеме, определенном соглашениями с участником и правилами международного конкурса.

"Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия). Полуфиналы будут продолжаться 10 и 12 мая, а большой финал состоится на арене PalaOlimpico 14 мая.

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Напомним, что победителем "Евровидения-2021" стала итальянская рок-группа Måneskin, которая исполнила песню Zitti E Buoni. В то же время украинская группа Go_A вошла в топ-5 на конкурсе.

Анастасия Рогожинская
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