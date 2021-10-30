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Стоматолог Роман Васильев о вылете из Холостячки: Сложно, когда тебя отталкивают

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
30 октября, 16:36
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В 7-м эпизоде проекта "Холостячка" Злата Огневич обделила розой Романа Васильева. Дантист рассказал, что испытывал к Злате и было ли сложно покидать шоу
Роман Васильев прокомментировал вылет из шоу "Холостячка"
Роман Васильев прокомментировал вылет из шоу "Холостячка" / Фото: Инстаграм

Зрителям Роман казался воплощением идеального мужчины: красивый, заботливый и романтичный, так называемый "принц на белом коне", ведь все помнят, как он эпично появился на лошади в начале шоу. Но, похоже, главной героине проекта "Холостячка", в новом выпуске которого участники ответили на откровенные вопросы, певице Злате Огневич такая "приторность" не пришлась по вкусу. Поэтому украинская исполнительница, ссылаясь на собственные несовершенства, поспешила попрощаться с Васильевым на последней церемонии роз.

Рома, я уже говорила, что ты слишком стараешься быть идеальным. Я совсем не идеальная и никогда такой не буду, – сказала напоследок Злата Роману.

Фото: Instagram

В свою очередь, Васильев выразил слова благодарности Огневич за совместные свидания, и в целом, как показалось поклонникам шоу, ушел достойно. Позже в своем Instagram он написал, что переживал, просматривая седьмой эпизод. Это заставило Романа вспомнить те эмоции, что были в ночь выгона. По словам стоматолога, он начал чувствовать влюбленность к Злате:

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За весь период пребывания на проекте, невозможно не начать испытывать чувства и крайне сложно, когда тебя отталкивают, повесив ярлык, который не соответствует твоему внутреннему миру. Это делает больно, – заявил экс-участник "Холостячки".

Как признается Васильев, сейчас у него сложный период в жизни, поэтому он с головой окунулся в работу.

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Марина Григоренко
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Без тебя не было бы "Друзей". Спасибо за смех, который ты принес на шоу и в наши жизни. Будем очень по тебе скучать.

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