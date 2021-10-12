Супруга Войтенко обвинила продюсеров Танців з зірками во лжи: Я подыгрывать не обещала

Танцовщица Валентина Войтенко написала пост у себя в Instagram и заявила, что в эфире танцевального проекта говорят неправду о ней

Супруга Константина Войтенко рассказала о вранье на проекте "Танці з зірками" / Фото: Instagram

В эфире "Танців з зірками" Константин Войтенко рассказывал, что у них конфликт с супругой из-за его участия в шоу. Валентина обиделась, что ее не взяли в проект в качестве танцовщицы. Супруга актера опровергла эту информацию.

Меня злит и раздражает, что обо мне врут в прайм-тайм на национальном телевидении – сценаристы, продюсеры шоу "Танці з зірками" и мой муж. Меня злит, что я лгу вам уже пол года. А точнее, недоговариваю, – написала Валентина в Instagram.

Валентина Войтенко / Фото: Instagram

Реклама

Супруга Войтенко отметила, что просила супруга не впутывать ее в танцевальный проект. Теперь из-за рассказанных историй в эфире зрители ждут примирения пары на паркете шоу.

Ощущение, будто я должна подыгрывать в том, что придумали и решили за меня, и в чем я подыгрывать не обещала. Я не настолько завистлива и примитивна, чтобы обижаться на мужа за мое неучастие в шоу. Если бы я конкурировала с Костей, я бы давно настояла на постоянной няне, помчалась бы на кастинги, и ставила бы в приоритет карьеру, – добавила супруга актера.

Константин Войтенко с супругой / Фото: Instagram

Валентина отметила, что сейчас они действительно с Константином не живут вместе и в их отношения есть проблемы. Супруги с августа места посещают семейного терапевта.

Реклама

У нас давно было сложно в отношениях. Только так я осознала, что наши отношения токсичны. В них плохо всем. Что не я одна виновата во всем. И нужны решения, – рассказала танцовщица

В результате семейной терапии пара пока решила пожить отдельно.

Мне обидно, больно и грустно. Потому что я испытываю чувства к человеку, который системно причиняет мне боль и плохо осознаёт это. Мне стыдно, потому что я сама эмоционально незрелый человек, иначе бы я не попала в такую ситуацию, – написала Валентина.

Ранее продюсеров шоу уже подозревали во лжи. В одном из эфиров Фагот признавался, что они с Ольгой Навроцкой пытались стать родителями, но не смогли из-за ее проблем со здоровьем. Сама же дизайнер заявила, что у нее позиция childfree и она никогда до конца не хотела иметь детей.