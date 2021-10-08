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Свечкоренко из Холостячки рассказал, как его мать застала отца за изменой и села в инвалидное кресло

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
8 октября, 23:09
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Психолог, блогер и участник "Холостяки-2" Роман Свечкоренко только в восемь лет узнал, что жил не с родной матерью. В его семье случилась трагедия, которая полностью перевернула его жизнь
Роман Свечкоренко рассказал о семейной драме
Роман Свечкоренко рассказал о семейной драме / Фото: скриншот

В четвертом выпуске "Холостячки" было много откровений. Злата Огневич рассказала о трагедии в семье – у певицы умер брат. А один из участников проекта, Роман Свечкоренко, решил поделиться личной драмой и рассказал, как его родная мама потеряла возможность ходить из-за несчастного случая.

Не менее трагическими стали обстоятельства, при которых мать Свечкоренко получила травму и села в инвалидную коляску.

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Роман вспомнил, как когда-то его мать заподозрила отца в изменах. Чтобы убедиться в том, что супруг ей изменяет, женщина, которую отец Романа не пускал в квартиру, залезла на второй этаж посмотреть на происходящее в окно. Однако она сорвалась и упала, получив травму.

Родители приняли решение, что маленький Роман останется с отцом и его новой женщиной.

Когда я познакомился с мамой, мне было восемь лет. Мне никогда не говорили, что это родная мама, потом сам додумался, прочел в свидетельстве о рождении. Не понимаю, почему отец мне солгал, – со слезами на глазах рассказал Роман.

Блогер Роман Свечкоренко
Блогер Роман Свечкоренко

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По словам Романа, сейчас он в отличных отношениях с родной мамой. Женщина получила второе образование, водит машину. Свою мачеху, к слову, Роман называет "мамой".

Она была человеком который заменял мне маму, пусть не всегда, как мне хотелось, но она старалась, – рассказал Свечкоренко.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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