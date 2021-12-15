"Свое будущее я вижу в семье": Злата Огневич рассказала о своих главных принципах в отношениях

Победительница первого сезона гипершоу "Маска" Злата Огневич за кулисами проекта рассказала, что готова меняться ради любви и мечтает поскорее построить свою семью

Злата Огневич призналась, что мечтает о детях / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич давно ассоциируется у зрителей канала "Украина" с ярким и невероятно талантливым Солнцем, ведь именно под этой маской артистка одержала победу в шоу "Маска". А что она считает главным в личных отношениях?

Недавно певица призналась, что после окончания проекта "Холостячка" она уже никогда не будет прежней.

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В отношениях очень важен диалог, умение слушать и слышать. Не подстраиваться друг под друга, не умалчивать внутренние проблемы, а озвучивать их. Надо говорить о своих ощущениях, эмоциях, о том, что тебя беспокоит" – поделилась певица Злата Огневич за кулисами шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

Артистка признается, что сейчас серьезно задумывается над будущим и уже видит свою идеальную картинку жизни.

Свое будущее я вижу в семье, в детках. Мечтаю видеть, как они бегают вокруг елки и расспрашивают меня: "Мама, что ты нам подаришь?" Мечтаю встречать Новый год в кругу семьи. Так что лучшие времена – впереди! – комментирует Злата Огневич на съемочной площадке канала "Украина".

Шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под Масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный, Gena VITER и Иво Бобул, актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, участники группы "ТНМК" Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен JULIK, а также любимые ведущие канала "Украина" – Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка и ХАС.

Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска на каналі "Україна" 31 декабря в 20:00!

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